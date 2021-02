Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας για “σκληρό” lockdown στην Αττική: Αν χρειαστεί θα πάρουμε μέτρα

Η Δημόσια Υγεία είναι πέρα και πάνω απ’ όλα, τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Ακούμε τις εισηγήσεις των ειδικών, αν χρειαστεί θα πάρουμε μέτρα, ζούμε σε έκτακτες καταστάσεις» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο “σκληρού” lockdown στην Αττική.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο STAR, εξέφρασε την ανησυχία του καθώς «ανεβαίνουν οι νοσηλείες σε απλές κλίνες covid» και απάντησε για το εάν γίνεται συζήτηση για πιο αυστηρά μέτρα. «Την επιτροπή την έχουμε ορισμένη για Παρασκευή. Θα παρακολουθήσουμε τα δεδομένα μέχρι τότε» ανέφερε.

Όσον αφορά τον εμβολιασμό υπενθύμισε πως έχουν γίνει πάνω από 315.000 εμβολιασμοί: «Τους ρυθμούς αυτούς θα τους κρατήσουμε και θα τους αυξήσουμε στον εμβολιασμό. Έχει αποδώσει η πίεση στις φαρμακευτικές εταιρείες».

Εκτίμησε πως τον Φεβρουάριο θα έχουμε τριπλασιασμό των εμβολιασμών και πως στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν να εμβολιάζονται οι ευπαθείς ομάδες.

Σχετικά με τις μεταλλάξεις στους ιούς σημείωσε πως υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και τόνισε πως τα εμβόλια mRNA προσφέρουν ισχυρή ανοσία, όποτε δεν πρέπει να υπάρχει πανικός.

Αποσπάσματα από την συνέντευξη του Βασίλη Κικίλια

Η Δημόσια Υγεία είναι πέρα και πάνω απ’ όλα

Η κατάσταση στην Αττική μάς ανησυχεί. Σήμερα έχει φτάσει στα 652 κρούσματα και οι νοσηλείες ανεβαίνουν σταθερά σε απλές κλίνες Covid στο Λεκανοπέδιο. Είναι λογικό από τη στιγμή που αίρονται μέτρα – και αυτό πρέπει να γίνει για να πάρει και ανάσα η κοινωνία – η κινητικότητα να οδηγεί σε αυξήσεις των κρουσμάτων.Όμως, πρέπει να το καταλάβουν όλοι, παρά την κούραση των 12 μηνών, ότι ζούμε μέσα σε μία πανδημία, μια τεράστια κρίση Δημόσιας Υγείας και χάνονται ζωές. Το πρώτο μέλημα του Υπουργείου Υγείας, το πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης, το πρώτο μέλημα όλης της κοινωνίας, είναι να προστατεύσουμε αλλήλους, τους μεγάλους σε ηλικία, τις ευπαθείς ομάδες, τις οικογένειές μας. Η Δημόσια Υγεία είναι πέρα και πάνω απ’ όλα.

Πορευόμαστε μαζί με την ελληνική κοινωνία

Η Επιτροπή συνεδριάζει την Παρασκευή. Θα παρακολουθήσουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα μέχρι τότε. Σίγουρα τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, βλέπουμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Τεράστια πίεση στα συστήματα Υγείας. Υπάρχει τρίτο κύμα στην Ευρώπη.

Με υπευθυνότητα, χωρίς να προτρέχουμε, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγείται και τις αποφάσεις τις παίρνει η ελληνική Κυβέρνηση. Έτσι θα πάμε και τώρα.

Πρώτη προτεραιότητα δεν είναι καμία άλλη, παρά η αξία της ανθρώπινης ζωής και άρα η Δημόσια Υγεία.

Βλέπετε τις τεράστιες αντιδράσεις που υπάρχουν σε άλλες χώρες, κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί πορευόμαστε μαζί με την ελληνική κοινωνία, γιατί έχουμε δώσει ανάσες στην ελληνική κοινωνία, γιατί αντιλαμβανόμαστε την αγωνία της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Σήμερα εμβολιάστηκαν 21.301 συμπολίτες μας

Σήμερα, εμβολιάστηκαν 21.301 συμπολίτες μας. Έχουμε φτάσει στους 315.434 εμβολιασμούς. Τα εμβόλια έρχονται πλέον πιο μαζικά, πιο πολλές εταιρείες παίρνουν έγκριση. Θα το δούμε αυτό να ξεδιπλώνεται και τους επόμενους μήνες.

Είναι κρίμα, είναι αμαρτία εδώ που φτάσαμε όπως τα έχουμε καταφέρει, προασπίζοντας και σώζοντας ανθρώπινες ζωές, πάντα με σεβασμό και με πόνο για τους συμπολίτες μας που έχουν χαθεί, να μην κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια.

Είναι κάτι το οποίο το ζητάω από όλη την ελληνική κοινωνία, το ζητάμε όλοι εμείς που αντιλαμβανόμαστε καθημερινά τον αγώνα που δίνουν οι γιατροί, που δίνουν οι νοσηλευτές, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την αγωνία των οικογενειών που νοσεί ένας άνθρωπός τους, τους ανθρώπους μας που είναι διασωληνωμένοι.

Πρέπει να αφήνουμε τους ειδικούς να μας ενημερώνουν

Οι μεταλλάξεις στους ιούς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Και έχουν να κάνουν αυτές οι μεταλλάξεις με τη φυσιολογία των ιών και βεβαίως το ερώτημα είναι αν τα εμβόλιά μας είναι επαρκή για αυτές τις μεταλλάξεις.

Ακούσατε την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, την κυρία Θεοδωρίδου. Είπε ότι «υπάρχουν ισχυρά δεδομένα από πολύ σοβαρά κέντρα ότι τα εμβόλια τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται, τα mRNA εμβόλια, προσφέρουν και ισχυρή και ευρεία προστασία, επομένως δεν πρέπει να δημιουργείται αυτός ο πανικός σε σχέση με τις μεταλλάξεις».

Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, τις κρίσιμες στιγμές όπως είναι αυτές μιας πανδημίας, πρέπει να αφήνουμε τους ειδικούς και αυτούς που γνωρίζουν να μας ενημερώνουν. Θέλω να συστήσω αυστηρά στον οποιονδήποτε θέλει και έχει δημόσιο λόγο και προς χάριν ενός ή δύο λεπτών δημοσιότητας μιλάει στην κοινωνία, να προσέχει πάρα πολύ, ειδικά για τα θέματα Δημόσιας Υγείας.