Ολυμπιακός: Υπερπρωταθλητή Ραφίνια, σε ευχαριστούμε για όλα!

Η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή. Επιστρέφει στην πατρίδα του ο Λοβέρα.

Την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ραφίνια, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Φλαμένγκο, προκειμένου να καλύψει το κενό στο δεξί άκρο της άμυνας που άφησε ο Ομάρ Ελαμπντελαουί, αλλά η προσφορά του δεν ήταν η αναμενόμενη και με την έλευση του Κενί Λαλά άνοιξε η πόρτα της εξόδου του από τους “ερυθρόλευκους”.

Ο Ραφίνια εντάχθηκε στο δυναμικό των Πειραιωτών τον περασμένο Ιούλιο υπογράφοντας για 1+1 χρόνια, με τους “ερυθρόλευκους” να δαπανούν αρκετά χρήματα για να τον πείσουν ν’ αποχωρήσει από την Βραζιλία. Στο διάστημα αυτό, όμως, δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, ενώ το όνομά του “μπλέχτηκε” σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια, γεγονός που δυσαρέστησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Στο διάστημα που έμεινε στο “μεγάλο λιμάνι” μέτρησε συνολικά 24 συμμετοχές και μία ασίστ, με τον Βραζιλιάνο να είναι αρχικά βασικός και αναντικατάστατος, αλλά το τελευταίο διάστημα όπως προαναφέρθηκε το κλίμα “βάρυνε” εναντίον του, με αποτέλεσμα ο Μαρτίνς να εισηγηθεί την απόκτηση του Λαλά, δείχνοντας έμπρακτα, πλέον, ότι δεν υπολόγιζε τον πολύπειρο Βραζιλιάνο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος είναι ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με το πάθος, τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του, αποτέλεσε παράδειγμα για όλους.

Θα ανήκει πάντα στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Η πόρτα του Συλλόγου θα είναι πάντα ανοιχτή για τον Ραφίνια, όπως ανοιχτές θα είναι για εκείνον πάντα οι καρδιές των φιλάθλων μας!

Υπερπρωταθλητή Ραφίνια, σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια».

Έτοιμος για τη Ρασίνγκ Κλουμπ ο Λοβέρα

Επιστροφή σε πάτρια εδάφη για τον Αργεντινό Μάξι Λοβέρα, καθώς οι πληροφορίες τον θέλουν μια “ανάσα” πριν τη μετακίνησή του στη Ρασίνγκ Κλουμπ.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός, που είχε αποκτηθεί έναντι σεβαστού ποσού, δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί, δεν είχε χρόνο συμμετοχής, αλλά αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Ολυμπιακού που πρέπει να αξιοποιηθεί, κι αυτό θα γινόταν μόνο αν πήγαινε σε κάποιο σύλλογο που θα έβρισκε ρόλο και θα είχε ενεργή παρουσία.

Η πειραϊκή ομάδα και η Ρασίνγκ Κλουμπ έχουν προχωρήσει στις συζητήσεις για το δανεισμό του Λοβέρα, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διάρκειας ενός έτους, ενώ η συμφωνία είναι αρκετά πιθανό να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς του.

Να σημειωθεί πως ο νοτιοαμερικανικός σύλλογος πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο εφετινό πρωτάθλημα της Αργεντινής, ισόβαθμος με την τρίτη Βελέζ Σάρσφιλντ και διεκδικεί έξοδο στο νέο Copa Libertadores.