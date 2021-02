Τεχνολογία - Επιστήμη

SpaceX: Ανατινάχθηκε το διαστημόπλοιο κατά την προσγείωση (βίντεο)

“Στάχτη” έγιναν οι προσδοκίες της εταιρείας κατά την δοκιμαστική εκτόξευση. Καρέ-καρέ η στιγμή της ανατίναξης.

Αποτυχημένη ήταν στο τελευταίο στάδιο η δοκιμαστική εκτόξευση του πρωτότυπου διαστημοπλοίου της SpaceX, καθώς το Starship SN9 ανατινάχθηκε κατά τη διαδικασία προσγείωσης.

Όλα ξεκίνησαν καλά, καθώς το διαστημόπλοιο εκτοξεύθηκε με επιτυχία, έκανε τη μανούβρα οριζοντιοποίησης, αλλά στο τελευταίο στάδιο δεν ανταποκρίθηκε σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό και εξερράγη.

Η SpaceX, πάντως, εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τις δοκιμές στο Τέξας, προκειμένου να πραγματοποιήσει μελλοντικά επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη.