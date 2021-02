Κοινωνία

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο εν κινήσει (βίντεο)

Το ΙΧ έγινε παρανάλωμα του πυρός. Οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν.

Ολοσχερώς καταστράφηκε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο άρπαξε φωτιά εν κινήσει, το μεσημέρι της Τρίτης, στον δρόμο που ενώνει την Εγνατία Οδό, με το χωριό Μαζαρακιά Ηγουμενίτσας.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο και τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το thespro.gr, το αυτοκίνητο “λαμπάδιασε” και οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, έσβησαν ότι είχε απομείνει.

Ευτυχώς ο οδηγός του οχήματος και η οικογένειά του, που επέβαιναν σε αυτό, πρόλαβαν και βγήκαν έγκαιρα, χωρίς να πάθουν το παραμικρό.