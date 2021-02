Πολιτική

Μπογδάνος στον ΑΝΤ1: Η επίθεση στο σπίτι μου δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την επίθεση που έγινε στο σπίτι του μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποκίνησή της.

Το πώς έζησε την επίθεση στο χώρο του σπιτιού του και συγκεκριμένα στα αυτόκινητά του περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, τονίζοντας ότι το ένα από τα δύο οχήματα τα οποία έγιναν στόχος ήταν με γκάζι.

«Ήμουν στο σπίτι, άκουσα τη γυναίκα μου να φωνάζει ‘Κωνσταντίνε μας την πέσανε’. Ακούσαμε κρότο, είδαμε το αυτοκίνητο να φλέγεται και της γυναίκας μου να είναι έτοιμο να πάρει φωτιά. Το σώσαμε, το πρώτο και παρά τις προσπάθειες των γειτόνων δεν το σώσαμε», περιέγραψε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σημειώνοντας πως το ένα από τα δύο αυτοκίνητα είναι με γκάζι και αποκαλύπτοντας ότι, «οι μηχανισμοί ήταν πάνω στο ντεπόζιτο», υπογράμμισε πως «είχαμε Άγιο και δε θρηνήσαμε θύματα».

Όπως είπε, η Αντιτρομοκρατική θα διενεργήσει τις έρευνες για την υπόθεση, ενώ ανέφερε πως τη φωτιά στο ένα αυτοκίνητο κατάφεραν να την περιορίσουν ο ίδιος με τη σύζυγό του και οι γείτονες. «Τα αυτοκίνητα ήταν σε απόσταση 4-5 μέτρων από εκεί που ήταν τα παιδιά τους», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι τραμπούκοι εχθροί της φιλελεύθερης Δημοκρατίας για άλλη μια φορά έκρυψαν τα άνανδρα πρόσωπά τους πίσω από θρασύδειλες επιθέσεις. Όχι μόνον απέναντι στους αντιπάλους τους, αλλά απέναντι και στις οικογένειές μας», επανέλαβε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ενώ τόνισε πως «δυστυχώς, η καταδίκη δεν είναι ομόθυμη, δεν είναι γενική, δεν είναι πειστική. Οι13 λέξεις του ΣΥΡΙΖΑ και το ‘ναι μεν αλλά’, του ΚΚΕ είναι δυστυχώς θλιβερό»

«Δεν έχω διάθεση να οξύνω τους τόνους, ούτε να κατηγορήσω κανέναν, όμως η επίθεση που έγινε σήμερα στο σπίτι μου, δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη, δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, κάποιοι την έχουν προετοιμάσει καιρό, είτε ενεργητικά είτε παθητικά με την ανοχή τους».