Κορονοϊός: Σκληρότερο lockdown – Τα μέτρα που εξετάζονται

Τα μέτρα που είναι στο τραπέζι και οι παράγοντες που θα τα κρίνουν.

Η εκτόξευση στον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά και η εξάπλωση των μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού, επαναφέρουν στο τραπέζι τα σενάρια σκληρότερου lockdown, που φαίνονται όλο και πιο κοντά.

Αν και όπως τονίζουν οι επιστήμονες, η αύξηση ήταν αναμενόμενη μετά από την απελευθέρωση κάθε δραστηριότητας, τόσο η Επιτροπή, όσο και η κυβέρνηση, έρχονται μπροστά στο δίλημμα της επιβολής σκληρότερων μέτρων συντομότερα.

Σήμερα θα συνεδριάσουν οι επιδημιολόγοι, οι οποίοι θα επανακαθορίσουν το χάρτη και το ποιες περιοχές θα «κοκκινήσουν», τα στοιχεία στη συνέχεια θα μεταβιβαστούν στους λοιμοξιωλόγους, οι οποίοι και θα προτείνουν στην κυβέρνηση νέα μέτρα.

Η σύσκεψη της Επιτροπής θα γίνει την Πέμπτη και οι τυχόν ανακοινώσεις την Παρασκευή, όμως αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Αττική από τις 18:00, αντί για τις 21:00. Στο τραπέζι είναι επίσης η αύξηση τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ σε «ρίσκο» μπαίνει και το click in shop, που ενδέχεται να σταματήσει, ενώ η λειτουργία των σχολείων δεν μπαίνει ακόμα στο "τραπέζι".

Ο καθηγητής του ΑΠΘ, Δ.Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 χαρακτήρισε "ημίμετρα" τέτοιου είδους μέτρα, προτείνοντας ως μόνη λύση για την ανακοπή του 3ου κύματος, το καθολικό lockdown τύπου Μαρτίου για τρεις εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, δεν αποκλείεται να ληφθούν επιπλέον μέτρα και στη Θεσσαλονίκη, όπου την Πέμπτη μεταβαίνουν ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο καθοριστικότερος παράγοντας για τις αποφάσεις σχετικά με νέα μέτρα είναι η τάση των κρουσμάτων, το κατά πόσο δηλαδή θα είναι αυξητική. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, άλλωστε, σε χθεσινές του δηλώσεις τόνισε ότι, «αν χρειαστεί θα πάρουμε νέα μέτρα».

Σε κάθε περίπτωση, ο δείκτης μεταδοτικότητας βρίσκεται πάνω από το 1, κάτι που κάνει τους ειδικούς να θεωρούν ότι θα επιστρέψουμε στα επίπεδα Νοεμβρίου σύντομα.

Την ίδια ώρα, σημαντικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των διασωληνωμένων.

Νέα εστία κρουσμάτων στο μετρό

Εντεκα κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε εργαζόμενους του μετρό, οι έξι εκ των οποίων είναι μηχανοδηγοί, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο πρόεδρος των εργαζομένων Σπύρος Ρεβίθης. Ο ίδιος, τόνισε εκ νέου την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού και ενίσχυσης του στόλου, με σκοπό την πύκνωση των δρομολογίων.