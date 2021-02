Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: Lockdown τύπου Μαρτίου για 3 εβδομάδες η λύση

Τη σημαντικότητα της τήρησης των μέτρων τόνισε ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Την πρόταση επιβολής lockdown τύπου Μαρτίου για τρεις εβδομάδες «βλέπει» ως λύση για την ανακοπή του τρίτου κύματος της πανδημίας ο καθηγητής Σαρηγιάννης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο καθηγητής σημείωσε πως έχει γίνει μια τέτοια πρόταση, διευκρινίζοντας ωστόσο, πως προς το παρόν «δεν το προτείνω ακόμα».

Κληθείς να σχολιάσει το σενάριο για την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00, είπε ότι είναι ημίμετρο και πως «αν θέλουμε να προλάβουνε δραστικά το τρίτο κύμα, πρέπει να πάμε σε lockdown τύπου Μαρτίου για ακριβώς τρεις εβδομάδες, ούτε δύο ούτε τέσσερις».

Διευκρινίζοντας, εξήγησε πως αναφέρεται σε περιορισμό πολλών δραστηριοτήτων και τόνισε μιλάμε ή για «ήπια μέτρα για πολύ καιρό ή σκληρότερα για τρεις εβδομάδες».

Επιπλέον, αναφερόμενος στα σχολεία εκτιμά πως είναι λάθος να κλείσουν τελευταία, αν αυξάνονται τα κρούσματα, αφού είναι «ανησυχητικό ότι δρουν ως πολλαπλασιαστής» των κρουσμάτων.

Τέλος, υπογράμμισε σχετικά με το θέμα της μετάλλαξης ότι «πρέπει η κυβέρνηση να έχει καλύτερη εικόνα σε όλη τη χώρα», αναφέροντας πως υπάρχουν εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, τα οποία πρέπει να ενεργοποιηθούν για την ανάλυση δειγμάτων.