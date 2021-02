Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το απίστευτο σκορ σε βάρος της Σαουθάμπτον

Διέλυσε κυριολεκτικά την αντίπαλη ομάδα, πετυχαίνοντας μία από τις ευρύτερες νίκες στην Ιστορία της.

Μία από τις πιο ευρείες νίκες στην Ιστορία της πέτυχε το βράδυ της Τρίτης η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία διέλυσε με το άκρως εντυπωσιακό 9-0 την Σαουθάμπτον στο «Όλντ Τράφορντ»!

Η αποβολή του Γιάνκεβιτς στο 2ο λεπτό απλοποίησε τα πράγματα για τους «μπέμπηδες» (οι φιλοξενούμενοι τελείβωσαν το ματς με 9 παίκτες μετά την αποβολή και του Μπέντναρεκ στο 86΄), που προέρχονταν από 2 ματς χωρίς νίκη (εντός έδρας ήττα από την Σέφιλντ και ισοπαλία στο Λονδίνο με Άρσεναλ) και ήθελαν να επιστρέψουν πάση θυσία στα «τρίποντα» για να μην χάσουν την επαφή τους με τη Σίτι.

Ωστόσο, λίγοι θα περίμεναν ότι θα έφταναν σε μία τόσο ευρεία επικράτηση... Οι «Άγιοι» έμειναν με παίκτη λιγότερο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης κι έκτοτε «κατέρρευσαν. Οι «μπέμπηδες» εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την αποβολή του Ελβετού και έκαναν «πάρτι» στην άμυνα των αντιπάλων τους.

Μέσα σε διάστημα 23 λεπτών προηγήθηκαν με 4-0, φροντίζοντας να δώσουν διαδικαστικό χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δεν «κατέβασε ταχύτητα» στην επανάληψη, διάστημα στο οποίο πέτυχε άλλα πέντε και με τους τρεις βαθμούς που πήρε «έπιασε» τη «συμπολίτισσα» Σίτι στην κορυφή, αλλά οι «πολίτες» έχουν δύο ματς λιγότερα!

Η Κρίσταλ Πάλας «προσγείωσε ανώμαλα» την Νιουκάστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με 2-1. Οι γηπεδούχοι προέρχονταν από το μεγάλο «διπλό» στο «Γκούντισον Παρκ» επί της Έβερτον, προηγήθηκαν στο σκορ, αλλά οι Λονδρέζοι πριν κλείσει το πρώτο μέρος είχαν φέρει τα πάνω κάτω.

Στην πρώτη της ήττα μετά από επτά ματς (5 νίκες, 2 ισοπαλίες) υποχρέωσε την Άρσεναλ των 9 παικτών (!) η Γουλβς (2-1) και, μάλιστα, με ανατροπή στο «Μολινό», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Premier League. Συνεχίζει να ελπίζει στο θαύμα η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ!

Η αποβολή του Νταβίντ Λουΐζ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έφερε τους «κανονιέρηδες» σε δυσχερέστατη θέση, καθώς εκτός του παίκτη που έχασαν, είδαν τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με το πέναλτι του Νέβες, ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου οι «λύκοι» έβαλαν τις βάσεις για το πρώτο τους «τρίποντο» μετά τις 15 Δεκεμβρίου (2-1 την Τσέλσι) και τα 8 ματς (5 ήττες, τρεις ισοπαλίες) που ακολούθησαν.

Οι «κανονιέρηδες» έμειναν με 9 παίκτες στο 72΄ λόγω της ανόητης αποβολής του γκολκίπερ Μπερντ Λένο, ο οποίος βγήκε πολύ μακριά για να ανακόψει τον Τραορέ και χρησιμοποίησε το χέρι του, με τον διαιτητή να τον αποβάλλει με κόκκινη κάρτα. Στο ξεκίνημα του αγώνα η Άρσεναλ πέτυχε γκολ με τον Σάκα, το οποίο δε μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR (ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ).

Εντυπωσιακή η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, κατάφερε να κάνει μεγάλη ανατροπή στο «Μπράμαλ Λέιν» και με την δεύτερη νίκη της στα τρία τελευταία ματς με 2-1 επί της Γουέστ Μπρομ (με το ίδιο σκορ είχε επικρατήσει και στο Όλντ Τράφορντ, ενώ έχασε δύσκολα από τη Σίτι με 1-0) αναπτέρωσε τις ελπίδες της για το θαύμα της παραμονής.