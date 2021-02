Αθλητικά

“Special Report” για τη “θύελλα” την ιστιοπλοΐα (βίντεο)

Η Σοφία Μπεκατώρου, η Μαρίνα Ψυχογιού, ο Νίκος Κακλαμανάκης και ο υφυπουργός Λευτέρης Αυγενάκης μιλούν για την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τις καταγγελίες.