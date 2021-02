Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Όσοι έχουν καταβάλει αίτηση για σύνταξη θα πάρουν και αναδρομικά

Τι είπε για τις εκκρεμείς συντάξεις, τις κύριες και τις επικουρικές αλλά και τους μακροχρόνια ανέργους. Ποιο είναι το πλάνο του υπουργείου Εργασίας.

Για τις εκκρεμείς συντάξεις, τις επικουρικές αλλά και για τους μακροχρόνια άνεργους μίλησε στοην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.



Σχετικά με το μεγάλο θέμα για την καταβολή των εκκρεμών συντάξεων είπε πως θα καλυφθούν πρώτα οι κύριες και μετά τις επικουρικές και ανέφερε πως στόχος είναι να ξεκινήσουν αμέσως οι καταβολές της εθνικής σύνταξης και για τον λόγο αυτό έρχεται νομοθετική ρύθμιση η οποία θα κατατεθεί στην Βουλή.



Παράλληλα, σημείωσε πως όσοι ήδη έχουν καταβάλει αίτηση για σύνταξη θα πάρουν και αναδρομικά και πρόσθεσε πως έρχονται εννέα μέτρα «για να προσεγγίσουμε το θέμα ολιστικά».



Ο κ. Χατζηδάκης παραδέχτηκε πως υπάρχει και το θέμα με τις επικουρικές, ωστόσο όπως είπε «θα ξεκινήσουμε με τις κύριες για να καλύψουμε τα «χοντρά» και ταυτοχρόνως θα τρέξει γρήγορα η καταβολή των συντάξεων».



«Πάμε με την ομάδα έργου και την διοίκηση του ΕΦΚΑ για να επιταχυνθεί η διαδικασία», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, τονίζοντας πως «θα γίνει μια παράλληλη εργασία και για τις επικουρικές».



Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας «σε περίπου δυο μήνες από σήμερα, ίσως και λίγο παραπάνω, θα δοθεί η εθνική σύναξη σε τους όσους έχουν καταβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση».



Για το θέμα με τα διαφορετικά στοιχεία για την ανεργία που δίνουν ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕΔ, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως «λαμβάνουμε υπόψιν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ» και πρόσθεσε ότι «έχει ξεκινήσει ο εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ και έχουμε λάβει την απόφαση να είναι αυτός που θα σηκώσει το βάρος των επιδοτούμενων προγραμμάτων».



Όπως είπε ο. Χαυζηδάκης, «τους τελευταίους 11 μήνες έχουν δοθεί κονδύλια αναγκαία για τους ανέργους και τους μακροχρόνια ανέργους και έχουν αυξηθεί τα κονδύλια», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα δεν είναι ούτε Σουηδία, ούτε Ελβετία, αλλά παρά τις δυσκολίες έχει δοθεί ένα πρωτοφανές ποσό για την στήριξη τους», λόγω κορονοϊού.

Παράλληλα, τόνισε ότι «Χρειάζεται ένας εξορθολογισμός για το ποιοι παίρνουν τα χρήματα. Ομάδες δουλεύουν για το πώς θα γίνεται η αξιοποίηση των χρημάτων από τα προγράμματα κατάρτισης.».



Ακόμα ανέφερε ότι «αναβαθμίζονται oι υπηρεσίες, του υπουργείου για την εξυπηρέτηση των πολιτών» με ιστοσελίδες, τηλεφωνικά κέντρα και ΚΕΠ.



«Από τότε που ξεκίνησε ο κορονοϊός έχει γίνει τεράστια προσπάθεια για να λειτουργήσει το πρόγραμμα των αναστολών εργασίας, λειτούργησε αμέσως και τον Φλεβάρη βάλαμε να γίνεται προαναγγελτικά η δήλωση», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.



Την ίδια ώρα ο υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει θέμα μείωσης των συντάξεων, ούτε αλλαγής των ορίων ηλικίας» και σημείωσε ότι «κάθε κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να σέβεται τις αποφάσεις του δικαστηρίου»

Τέλος σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις είπε πως είναι «προεκλογική δέσμευση της ΝΔ» και ανέφερε ότι «μόνο για τις επικουρικές συντάξεις και μόνο για τους νέους, ο ασφαλισμένος θα δημιουργεί έναν ατομικό «κουμπαρά» και θα μπορεί να διαμορφώνει το ύψος της σύνταξής του. Αυτό ισχύει στις περισσότερες χώρες της ΕΕ», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.