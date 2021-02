Κόσμος

Διεθνείς αντιδράσεις για την φυλάκιση Ναβάλνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαδηλώσεις και εκατοντάδες συλλήψεις την ημέρα καταδίκης του Ρώσου αντιφρονούντα. Ομόθυμη καταδίκη της απόφασης από χώρες της Δύσης.

Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε περισσότερα από 500 άτομα την Τρίτη, ημέρα καταδίκης του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι σε φυλάκιση 3,5 ετών, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης διαδηλώσεων OVD-Info. Η αστυνομία συνέλαβε υποστηρικτές του Ναβάλνι καθώς οι τελευταίοι επιχείρησαν να συγκεντρωθούν κοντά στο δικαστήριο όπου προσερχόταν για την ανακοίνωση της ποινής του.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, σύμμαχοι του Ρώσου αντιφρονούντα κάλεσαν τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν κοντά στο Κρεμλίνο και η αστυνομία φάνηκε να συλλαμβάνει τουλάχιστον 12 ανθρώπους στο κέντρο της Μόσχας.

Εν τω μεταξύ, έντονες ήταν οι διεθνείς αντιδράσεις για την φυλάκιση του Ναβάλνι. Την άμεση απελευθέρωση του Αλεξέι Ναβάλνι ζητεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε ότι «η καταδίκη του Aλεξέι Ναβάλνι έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας για το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Αντιβαίνει στην ετυμηγορία του Eυρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία έκρινε την υπόθεση αυθαίρετη και παράλογη. Ζητώ την άμεση απελευθέρωσή του».

Την άμεση απελευθέρωση του Αλεξέι Ναβάλνι ζητεί και η Πρόεδρος της Κομισιόν καταδικάζοντας την απόφαση για φυλάκισή του. Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημειώνει: «Καταδικάζω την απόφαση φυλάκισης του Αλεξέι Ναβάλνι με τον πιο ισχυρό τρόπο. Καλώ τη Ρωσία να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της δεσμεύσεις και να τον απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την καταδίκη του Ρώσου ηγέτη της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι και ζήτησε να αφεθεί αμέσως ελεύθερος. «Η καταδίκη του Αλεξέι Ναβάλνι είναι απαράδεκτη. Μια πολιτική διαφωνία δεν συνιστά ποτέ έγκλημα. Ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή του. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτό της δημοκρατικής ελευθερίας, δεν είναι διαπραγματεύσιμος», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μακρόν.

Και η Άγγελα Μέρκελ καταδίκασε την φυλάκιση σε 3,5 χρόνια του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, κρίνοντας την καταδίκη του παράνομη, με την Γερμανίδα καγκελάριο να ζητά τερματισμό της βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών στη Ρωσία. «Η ετυμηγορία εναντίον του Αλεξέι Ναβάλνι απέχει πολύ από πρότυπα κανόνων δικαίου. Ο Ναβάλνι πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως», ανέφερε σε ένα tweet η Μέρκελ, σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπό της. «Η βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν τη «βαθιά ανησυχία» τους μετά την καταδίκη του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, καλώντας τη Μόσχα να τον απελευθερώσει «αμέσως και χωρίς προϋποθέσεις». «Μολονότι συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία για να προασπίσουμε τα συμφέροντα των ΗΠΑ, θα συντονιστούμε στενά με τους συμμάχους και εταίρους μας ώστε η Ρωσία να λογοδοτήσει επειδή δεν σεβάστηκε τα δικαιώματα των πολιτών της» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

ΗΠΑ, Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία, μεταξύ άλλων χωρών της Δύσης, ζήτησαν την απελευθέρωση Ναβάλνι. Το Κρεμλίνο απάντησε λέγοντας «μην ανακατεύεστε στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους».

Την αποφυλάκιση του Ρώσου μπλόγκερ, καθώς επίσης και όλων «των ειρηνικών διαδηλωτών και των δημοσιογράφων που συνελήφθησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες» ζήτησε και η Βρετανία μέσω του υπουργού Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ. Η δικαστική απόφαση «που στοχοθετεί το θύμα μιας δηλητηρίασης αντί για εκείνους που ευθύνονται δείχνει ότι η Ρωσία δεν τηρεί τις πιο βασικές δεσμεύσεις που αναμένει κανείς από ένα υπεύθυνο μέλος της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε ο Βρετανός υπουργός.

Η Λιθουανία από την πλευρά της κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, απειλώντας ότι αν οι Βρυξέλλες δεν ενεργήσουν γρήγορα, το Βίλνιους θα προχωρήσει μόνο του. «Ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας είναι πλέον εφικτός μόνο μέσω της γλώσσας των κυρώσεων», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις.