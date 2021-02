Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: σαφές ότι το άνοιγμα των σχολείων αύξησε τα κρούσματα

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για τα μέτρα που είναι στο τραπέζι, το ενδεχόμενο σκληρού lockdown και τις μεταλλάξεις. Η θετική είδηση στο «τέλος της ημέρας».

Το άνοιγμα των σχολείων «βλέπει» ως το βασικότερο παράγοντα για την αύξηση των κρουσμάτων ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Αθανάσιων Εξαδάκτυλος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τόνισε πως «δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν συμβαίνει κάτι που συμβαίνει».

Ως ασθενής στην ανάρρωση ο ίδιος, είπε ότι «και ο διάκος με τη μετάλλαξη πίστευε πως ‘καθάρισε’ αλλά ο ιός είναι εδώ», αναφερόμενος στην κληρικό που διαγνώστηκε με την αφρικανική μετάλλαξη, λίγο καιρό αφού είχε νοσήσει από τον κορονοϊό.

Σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων ο Α.Εξαδάκτυλος επεσήμανε πως «δεν είναι μόνο η Αττική στο ‘κόκκινο’, αλλά χθες είχαμε μεγάλη αύξηση στη Θεσσαλονίκη», εξηγώντας ότι, στην ουσία η εξάπλωση στη Θεσσαλονίκη είναι ίδια αναλογικά με αυτήν της Αθήνας.

«Εφόσον η βρετανική μετάλλαξη έχει διασπορά, θα κυριαρχήσει. Εφόσον μεταδίδεται πιο εύκολα και γρήγορα, θα έχουμε να κάνουμε με τον νέο ιό», εξέφρασε τη ανησυχία, τονίζοντας πως πλέον «τα βήματα θα πηγαίνουν πιο γρήγορα μπρος και πίσω» και διευκρίνισε πως «δεν θα έχουμε το περιθώριο ημερών για να δούμε πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να τα προλαβαίνουμε».

Ο καθηγητής επιβεβαίωσε πως αν οι αριθμοί των νέων κρουσμάτων συνεχίζουν να αυξάνονται, η Επιτροπή θα εισηγηθεί νέα μέτρα και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως αναφέρεται σε «δραστηριότητες που έχουν πρόσφατα επανεκκινήσει, θα πρέπει να γυρίσουν πίσω». Ειδική αναφορά έκανε και στα σχολεία, αφού όπως είπε, «στις 11 Ιανουαρίου άνοιξαν τα σχολεία, στις 25 βλέπουμε αύξηση και την 1η Φεβρουαρίου προστίθεται και η κινητικότητα του εμπορίου».

Είναι «σαφές ότι το άνοιγμα των σχολείων αύξησε τα κρούσματα», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το σενάριο σκληρού lockdown για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα για τρεις εβδομάδες, όπως προτείνει μερίδα της επιστημονικής κοινότητας, εξέφρασε την άποψη πως «δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι αν κάνουμε κάτι πολύ σκληρό μετά δε θα έχουμε πρόβλημα» και τόνισε πως «όσο διαρκεί η πανδημία και δεν είμαστε εμβολιασμένοι, θα έχουμε πρόβλημα» και είπε πως στη λήψη αποφάσεων παίζουν πολλά ρόλο από την απώλεια εισοδήματος μέχρι τις απώλειες ζωών.

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με το αν οι καθυστερήσεις στα εμβόλια ενδέχεται να μην «προλάβουν» τις μεταλλάξεις του είπε πως «για την ώρα, τα εμβόλια καλύπτουν τις μεταλλάξεις» και αναδεικνύοντας τη θετική πλευρά, είπε πως «μπορεί όμως από τις μεταλλάξεις του ιού, να τον δούμε να εξαφανίζονται. Έτσι εξαφανίζονται οι ιοί, από τις μεταλλάξεις».