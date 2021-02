Κοινωνία

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για το οπαδικό επεισόδιο με πυροβολισμούς

Το αιματηρό περιστατικό αποδόθηκε από τις διωκτικές Αρχές σε οπαδικές διαφορές. Ποιοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες.

Στον 3ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται σήμερα οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για το επεισόδιο με πυροβολισμούς, το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου, στην περιοχή του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Το αιματηρό περιστατικό αποδόθηκε από τις διωκτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης σε οπαδικές διαφορές και ως δράστες ταυτοποιήθηκαν ένας 25χρονος κι ένας 28χρονος.

Καθώς δεν εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, η αστυνομία διαβίβασε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, από την οποία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης που εκτελέστηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής κι έκτοτε βρίσκονται υπό κράτηση. Διώκονται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, όπως επίσης για οπλοφορία και οπλοχρησία.