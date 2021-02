Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: Σύμπτωση απόψεων Ελλάδας-Βρετανίας σε Κυπριακό και Διεθνές Δίκαιο

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών με τον Βρετανό ομόλογό του στο Λονδίνο.

Εκτενή συνομιλία είχε με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ (Dominic Raab) ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, χθες στο Λονδίνο, όπου παρατηρήθηκε σύμπτωση απόψεων όσον αφορά το Κυπριακό, αλλά και την ανάγκη εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου για την επίλυση των διαφορών, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.

Το ελληνικό αίτημα για τη συνάντηση αυτή έγινε δεκτό από τη βρετανική πλευρά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τόνιζαν οι ίδιες πηγές. Επισημαίνεται ότι η τελευταία επίσκεψη Ευρωπαίου υπουργού Εξωτερικών στο Λονδίνο είχε λάβει χώρα το περασμένο καλοκαίρι. Σημειώνεται, επίσης, ότι η τελευταία επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στο Λονδίνο είχε λάβει χώρα το 2013.

Η βρετανική πλευρά έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές θέσεις όσον αφορά τόσο τις σχέσεις με την Τουρκία, όσο και το Κυπριακό. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία είναι στενές μεν, αλλά δεν είναι ανταγωνιστικές με την Ελλάδα δε. Αντιθέτως, τόνισε επανειλημμένα την ετοιμότητα του να μεταφέρει μηνύματα στην 'Αγκυρα, όταν και εφόσον προκύψει η ανάγκη. Συμφώνησε απόλυτα με τον Έλληνα ομόλογό του όσον αφορά την καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, «στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Σινική Θάλασσα και στα στενά του Ορμούζ», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε.

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Ράαμπ επανέλαβε, δίχως περιστροφές, ότι το μοναδικό πλαίσιο επίλυσης του ζητήματος είναι μια διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία, στη βάση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές. Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκαν οι προοπτικές της προσεχούς άτυπης πενταμερούς. Από πλευράς του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις θέσεις της χώρας μας και παράλληλα επισήμανε ότι δεν θα πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι η εν λόγω συνάντηση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού.

Εξετάσθηκαν οι διμερείς σχέσεις, ενώ συγκρατείται η βούληση της βρετανικής πλευράς να συναφθεί συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης το συντομότερο δυνατόν, σηματοδοτώντας έτσι την ενδυνάμωσή τους στην μετά-Brexit εποχή. Από πλευράς του, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τις διαχρονικά στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας τη συνεισφορά των Βρετανών πολιτικών, της ελληνικής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και της βρετανικής κοινότητας στην Ελλάδα.

Όσον αφορά τη διμερή στρατηγική σχέση, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους τομείς τους οποίους θα μπορούσε να συμπεριλάβει μια νέα συμφωνία, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι εμπορικές σχέσεις, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και το μεταναστευτικό-προσφυγικό. Οι εν λόγω τομείς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εντός μίας συμφωνίας πλαίσιο, υπό το συντονιστικό ρόλο των δύο υπουργείων Εξωτερικών.

Προκειμένου να δοθεί άμεση συνέχεια στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, ο κ. Ράαμπ αποδέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί την Αθήνα. Η εν λόγω επίσκεψη αναμένεται, πλην απροόπτου, να λάβει χώρα εντός της περιόδου Μαρτίου-Απριλίου.

Τέλος, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα.