Πολιτική

“Σκύρος 2021”: Ελληνογαλλική άσκηση με Rafale στην Τανάγρα (εικόνες)

Με τη συμμετοχή γαλλικών Rafale και ελληνικών Mirage 2000 και F-16 η κοινή άσκηση.

Στην αεροπορική βάση της Τανάγρας βρίσκονται από χθες τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη Rafale της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, που συμμετέχουν στην άσκηση «Σκύρος 2021». Όπως ανακοινώθηκε, η άσκηση διεξάγεται από τις 2 έως και τις 4 Φεβρουαρίου.

Στο πλαίσιο της διμερούς άσκησης, εκτός των γαλλικών Rafale, στην 114 Πτέρυγα Μάχης βρίσκονται ελληνικά Mirage 2000 και F-16, μονάδες επιφάνειας του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και δύο μεταγωγικά Α400Μ Atlas και ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού Α330 MRTT της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σκοπός της άσκησης είναι η εξάσκηση του προσωπικού στην εκτέλεση σύνθετων αεροναυτικών επιχειρήσεων, που θα διεξαχθούν ημέρα και νύχτα σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών.

Την, Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, είναι η ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών και την άσκηση θα παρακολουθήσουν η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, η γαλλική στρατιωτική αντιπροσωπεία, ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών, καθώς και Έλληνες και Γάλλοι δημοσιογράφοι.