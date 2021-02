Πολιτισμός

Μενδώνη για Λιγνάδη: Δεν υπάρχει κάποια επίσημη, επώνυμη καταγγελία

Η απάντηση της Υπουργού για τα περί παραίτησης του διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. "Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν θα υπάρξει καμιά ανοχή εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες καταγγελίες» τόνισε μεταξύ άλλων μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφορικά με όσα έρχονται καθημερινά στο φως για τον χώρο του θεάματος.

«Όλο το σενάριο που στήθηκε περί παραίτησης του καλλιτεχνικού διευθυντή του εθνικού θεάτρου δεν ευσταθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως η ίδια δήλωσε επώνυμη καταγγελία, ούτε καν non paper δεν έχει κατατεθεί στο υπουργείο πολιτισμού. «Όταν δεν υπάρχουν, μην δημιουργούμε πλαίσιο ανθρωποφαγίας που δεν στέκει σε κράτος δικαίου. Αν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες οφείλουμε να παρέμβουμε όχι όμως σε φήμες και συζητήσεις στα social media».

Η κυρία Μενδωνη σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμιά καταγγελία για τον καλλιτεχνικό Διευθυντή του Εθνικού θεάτρου ενώ αναφερόμενη γενικότερα στην χιονοστιβάδα αποκαλύψεων - καταγγελιών καλλιτεχνών για παρενοχλήσεις τόνισε ότι είναι μια νοσηρή κατάσταση που έρχεται στο φως και ήταν καιρός να σπάσει το απόστημα.

Η υπουργός υπογράμμισε πως δεν είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται πρώτη φορά και ότι τώρα είναι η σειρά η δική μας να αντιμετωπίσουμε αυτό το μείζον θέμα το οποίο δημιουργείται όχι μόνο στο θέατρο αλλα γενικότερα στην κοινωνία και να ξεκινήσει η κάθαρση.

Χθες το υπουργείο Πολιτισμού σε ανακοίνωσή του, μετά τις φήμες περί παραίτησης του κ. Λιγνάδη ανέφερε: «Οι αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνονται αποκλειστικά μέσω των δελτίων Τύπου του ΥΠΠΟΑ και όχι από ιδιωτικά προφίλ στα social media. Κάθε άλλη “αξιόπιστη πληροφορία” είναι παραπλανητική και εξυπηρετεί ασαφείς σκοπιμότητες» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

«Πυρά» από τον ΣΥΡΙΖΑ



«Αντί για αινιγματικές ανακοινώσεις προκειμένου να ενημερώσει ότι ο κ. Λιγνάδης παραμένει στη θέση του, η υπουργός Πολιτισμού οφείλει άμεση και αναλυτική ενημέρωση για το τι συμβαίνει στο Εθνικό Θέατρο», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του.



«Περιμέναμε», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «ότι η κα Μενδώνη θα έχει αντιληφθεί πως το κλίμα στον χώρο του θεάτρου τις τελευταίες ημέρες δεν είναι για τις εξυπνάδες της».

Η δήλωση του Δημήτρη Λιγνάδη για το θέμα



«Σε σχέση με τις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες, περί δήθεν παραιτήσεως ή απολύσεώς μου από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, θα ήθελα να ενημερώσω υπεύθυνα ότι ουδέποτε υπήρξε παρώθηση, πολλώ δε μάλλον άνωθεν εντολή, προς υποβολή παραιτήσεως από πλευράς μου. Δεν γνωρίζω πώς προέκυψαν αυτές οι φήμες ούτε ποιο σκοπό εξυπηρετούν. Συνεχίζω να ασκώ τα καθήκοντά μου και να λειτουργώ με σκοπό την ευόδωση των στόχων που έχει θέσει το Εθνικό Θέατρο, στις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

Δημήτρης Λιγνάδης».