Κόσμος

Φονικές πλημμύρες στη Σμύρνη (εικόνες)

Δραματική η κατάσταση που δημιουργήθηκε στην επαρχία της Σμύρνης, στην Τουρκία, από την κακοκαιρία.

Ένας νεκρός κι ένας αγνοούμενος είναι ο απολογισμός των πλημμυρών που έπληξαν την επαρχία της Σμύρνης, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Anadolu, οι δύο άνθρωποι παγιδεύτηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά, στην πόλη Μεντέρες.

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης είπε πως, έπεσε στην περιοχή 1,5 φορά περισσότερο νερό από το συνολικό του Φεβρουαρίου, μέσα σε δέκα ώρες.

Σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες, ενώ πολλά οχήματα ακινητοποιήθηκαν στους δρόμους.

Το Anadolu ανέφερε ότι μέσα σε 14 ώρες έπεσαν 142 κιλά νερό ανά τετραγωνικό μέτρο.