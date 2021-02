Κοινωνία

Πατέρας ξυλοκόπησε άγρια την κόρη του

Σοκάρει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χειροπέδες στον 'νταή" πατέρα.

Σοκάρει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Αγρίνιο και απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την κόρη του η οποία μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας κατηγορείται για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβης καθώς φέρεται να έδειρε τη νεαρή κόρη του η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη στις 2.30 τα ξημερώματα.

Το πρωί σχηματίστηκε δικογραφία και κατά της κόρης καθώς τη μήνυσε ο πατέρας της για εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβης (φέρεται και ίδια να χτύπησε τον πατέρα της στο κεφάλι).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες κρατούνται και οι δύο και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.

Πηγή: agrinionews