Πολιτισμός

Έκρηξη και επικίνδυνη φωτιά σε γυρίσματα ταινίας (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε όταν η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα. Τα μέλη του συνεργείου την «πλήρωσαν».

Τρία άτομα συνεργείου που γύριζε ταινία στο Λος Άντζελες τραυματίστηκαν σε έκρηξη που έγινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βιομηχανική περιοχή, όμως οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε λόφο.

Οι πυροσβέστες που επενέβησαν άμεσα, κατάφεραν γρήγορα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Οι κάτοικοι της περιοχής, ωστόσο, συμβουλεύτηκαν να μείνουν εκτός μιας περιοχής ακτίνας περίπου 50χλμ.