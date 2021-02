Πολιτική

Ακάρ: Περιμένουμε τους Έλληνες στην Άγκυρα για να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας έκανε τις δηλώσεις αυτές μία ημέρα μετά την επίσκεψή του στην Γερμανία και την συνάντησή του με την ομόλογό του.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, ανέφερε πως η Τουρκία «περιμένει τους Έλληνες γείτονές της στην Άγκυρα, για να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης».



Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ακάρ αναφερόταν στις συζητήσεις με την Ελλάδα για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.



«Διατηρώντας έναν διάλογο ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα, ελπίζουμε να βρούμε ειρηνικές λύσεις. Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της διαδικασίας. Θέλουμε ο καθένας να γνωρίζει ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων» φέρεται να δηλώνει ο Ακάρ, σύμφωνα πάντα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει το onalert.gr.



Ο Ακάρ έκανε τις δηλώσεις αυτές μία ημέρα μετά την επίσκεψή του στην Γερμανία και την συνάντησή του με την ομόλογό του, Ανεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ.



«Αυτό που έχει αποφασιστική σημασία είναι η επανάληψη του διαλόγου. Μια νέα επιδείνωση στη Μεσόγειο πρέπει να αποφευχθεί», είχε αναφέρει η υπουργός στο τέλος συνάντησής της στο Βερολίνο με τον Τούρκο ομόλογό της Χουλουσί Ακάρ.

Διπλωματικές πηγές: Εκτενής αναφορά στην τουρκική παραβατικότητα εναντίον της Ελλάδας στη γερμανική Βουλή

Εν τω μεταξύ, εκτενής αναφορά στην παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας εναντίον της χώρας μας υπήρξε κατά την πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας (Bundestag) των προτάσεων δύο ψηφισμάτων των Πρασίνων και του κόμματος της Αριστεράς Die Linke, σχετικά με την ανάκληση της αδειοδότησης εξαγωγής των έξι υποβρυχίων και γενικότερα τη διακοπή των γερμανικών εξαγωγών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου, η εισηγήτρια των Πρασίνων Katja Keul έκανε άμεση αναφορά στο δόγμα της "Γαλάζιας Πατρίδας", αλλά και στις εκατοντάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη.

Ακόμη, ο βουλευτής των Πρασίνων, αρμόδιος για τις εξωτερικές υποθέσεις Μάνουελ Σαραζίν (Manuel Sarazzin), ανέφερε στην ίδια συνεδρίαση, ότι η υλοποίηση της εξαγωγής των γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων εις βάρος της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου και θα οδηγήσει σε νέα κούρσα εξοπλισμών.

Η εισηγήτρια του κόμματος Die Linke, Σεβίμ Νταγκντελέν (Sevim Dagdelen), από πλευράς της, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες των τουρκικών ερευνητικών σκαφών στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις παράνομες ενέργειες στην Κύπρο ("άνοιγμα" Βαρωσίων), τόνιζαν οι ίδιες πηγές.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν η κριτική εναντίον της Τουρκίας εστιαζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ζητήματα που αφορούν την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας (παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φυλακίσεις αντιφρονούντων, Κουρδικό), πλέον βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της κριτικής οι τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή (Λιβύη, Συρία, Ναγκόρνο Καραμπάχ), όπως υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές.

Ακόμη, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος CDU/CSU Κλαους Πίτερ Γουίλις (Klaus-Peter Willisch) παραδέχθηκε ότι εάν η απόφαση για την έγκριση άδειας εξαγωγής των υποβρυχίων ήταν να δοθεί σήμερα θα ήταν διαφορετική, παραδεχόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, ότι η τουρκική συμπεριφορά έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δεκαετία.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την τελευταία επίσκεψη του στο Βερολίνο, τον περασμένο Νοέμβριο, είχε συναντήσει στελέχη των Πρασίνων, μεταξύ των οποίων και τον κ. Σαραζίν, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag, συμπεριλαμβανομένης της κας Νταγκντελέν. Στις επαφές αυτές είχε θέσει, μεταξύ άλλων, και το συγκεκριμένο ζήτημα.