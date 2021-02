Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε ανήλικη - διασωληνωμένη η μητέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία για παιδί που κατέληξε λίγο μετά την εισαγωγή του. Αγωνία για τη μητέρα του.

Κατέληξε κορίτσι 16 ετών από τη Θήβα. Το κορίτσι, που είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα διαγνώστηκε με κορονοϊό και βρισκόταν σε κατ'οίκον περιορισμό.

Όταν όμως, χθες η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε.

Η μητέρα της 16χρονης νοσηλεύεται, επίσης με κορονοϊό στον Ευαγγελισμός, με πληροφορίες να αναφέρουν πως είναι διασωληνωμένη.