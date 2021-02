Συνταγές

Μελιτζάνες με σάλτσα τομάτας και φέτα από τον Πέτρο Συρίγο

Όσοι έχουν αδυναμία στην μελιτζάνα αυτή τη συνταγή θα την αγαπήσουν. Η σάλτσα ντομάτας και η καψαλισμένη φέτα κάνουν αυτό το πιάτο ξεχωριστό.