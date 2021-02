Κοινωνία

Συναγερμός για φωτιά σε υπόγειο κτηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη που βρίσκεται σε υπόγειο κτηρίου στην συμβολή των οδών Γκιώνας και Ποσειδώνος στην Μεταμόρφωση.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.