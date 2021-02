Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Κορονοϊός: Οδηγίες και μέτρα για το Τόκιο

Τον οδηγό για τα μέτρα που θα ισχύσουν για την προστασία από τον κορονοϊό παρουσίασαν οι διοργανωτές.

Η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή παρουσίασαν σήμερα νέες οδηγίες για τους αθλητές που αναμένεται να λάβουν μέρος στην κορυφαία διοργάνωση και τους θεατές που θα παρακολουθήσουν τους Αγώνες.

Όπως δήλωσαν ομόφωνα η ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητά τους. Όπως τόνισαν στη συνέντευξη Τύπου οι αθλητές και οι αξιωματούχοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς άδεια, και τους ζήτησαν να φορούν προστατευτική μάσκα "ανά πάσα στιγμή" κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης εκτός από τις ώρες φαγητού και ύπνου!

Οι διοργανωτές αποκάλυψαν ένα "playbook" που περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα COVID-19 που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ ζήτησαν επίσης από τους φιλάθλους να μην τραγουδούν για να υποστηρίξουν τους αθλητές.