Κόσμος

Νάπολι: Κατολίσθηση σε ειδυλλιακή παραλία (εικόνες)

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ιταλίας.

Κατολίσθηση σημειώθηκε στο δρόμο που βρίσκεται σε ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της Ιταλίας.

Ο λόγος υποχώρησε, γεμίζοντας το δρόμο πάνω από την παραλία Αμάλφι, στη Νάπολι πέτρες, χώματα και μπάζα.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, όμως οι Αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο.

Μεγάλος αριθμός σπιτιών θα εκκενωθεί, ενώ η οδική σύνδεση με το σημείο έχει διακοπεί.