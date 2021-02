Οικονομία

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι θα πληρωθούν την Πέμπτη

Νέες πληρωμές για πάνω από 600.000 μισθωτούς έχουν προγραμματιστεί.

Νέες πληρωμές για πάνω από 600.000 μισθωτούς έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού τον μήνα Ιανουάριο, αλλά και μισθούς του μηχανισμού Συν-Εργασία. Χρήματα στους λογαριασμούς τους αναμένεται να δουν και οι επαγγελματίες της Τέχνης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Πρόκειται για χρήματα από το πρόγραμμα SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στην πράξη είναι χαμηλότοκο δάνειο για τη στήριξη της απασχόλησης εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.



Ήδη, χθες, η χώρα μας έλαβε τα 728 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στην τελευταία δόση από τα συνολικά 2,7 δισ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις στήριξης της απασχόλησης. Μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάθεση πρόσθετων -αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο- πόρων από το Πρόγραμμα SURE.



Η χώρα μας διεκδικεί επιπλέον 2 δισ. ευρώ χαμηλότοκο δάνειο, προκειμένου να συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης.



Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων και την υλοποίηση του προγράμματος «Συν-Εργασία».



Όσον αφορά τις πληρωμές, για την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί:

Η καταβολή αποζημιώσεων ειδικού σκοπού λόγω αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνός Ιανουαρίου 2021.

Η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας - Μηχανισμός «Συν-Εργασία» για τον Δεκέμβριο του 2020.

Η αναλογία Δώρου Χριστουγέννων για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 για τους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας - Μηχανισμός «Συν-Εργασία».

Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 των Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού που είχαν εγγραφεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι την 10/01/2021 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού εφόσον έχουν υποβάλλει μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο. Βασική προϋπόθεση για να λάβουν την ειδική αποζημίωση είναι να είναι εγγεγραμμένοι από 13 Μαΐου 2020 έως και 10 Ιανουαρίου 2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr. Αλλά και να μην έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και να μη λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

«Κούρεμα των οφειλών στον ΕΦΚΑ»

Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στην οποία συμμετείχαν μέλη της Διοίκησης και εκπρόσωποι επαγγελματικών κλάδων, αναμένεται επίσης η ενίσχυση των επιστημόνων. Βέβαια, ο κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι το θέμα της επέκτασης της ενίσχυσης επαγγελματιών μέσω της καταβολής των 534 ευρώ είναι κάτι που προβληματίζει το υπουργείο Εργασίας και θα υπάρξει σχετική συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αναγνώρισε ότι εστίαση και τουρισμός έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της πανδημίας.



Την πρόταση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για «κούρεμα» οφειλών που υπάρχουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία μετέφερε στον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος τόνισε επίσης την ανάγκη περαιτέρω μείωσης των εργοδοτικών εισφορών. «Η Ελλάδα παραμένει πολύ ψηλά στο θέμα του ύψους του μη μισθολογικού κόστους και θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να μειωθεί κι άλλο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στην καταβολή των εισφορών και η σημερινή αρνητική συγκυρία κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο τους», υπογράμμισε.



Στην τοποθέτησή του ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η πανδημία επηρέασε όλες τις χώρες και ότι το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο, υπογράμμισε την επιδότηση απασχόλησης και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ως μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, τόνισε την ανάγκη αλλαγής του εργατικού δικαίου, το οποίο όπως εξήγησε πρέπει να εκσυγχρονιστεί και προανήγγειλε ρύθμιση για την τηλεργασία.

Πηγή: euro2day.gr