Πολιτική

Μητσοτάκης – Οδική Ασφάλεια: Παρεμβάσεις ζωής σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας

Το σχέδιο για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Μεταφορών.

Φιλόδοξους στόχους, ώστε να διορθωθούν άμεσα τα αρνητικά στατιστικά που εμφανίζει η χώρα μας στον τομέα των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων επεσήμανε ότι έχει το Εθνικό Σχέδιο δράσης για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας κατά την παρουσίασή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε πρόγραμμα, ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για σημειακές παρεμβάσεις σε 7.000 σημεία αυξημένης επικινδυνότητας ανά την επικράτεια.

«Πρόκειται για μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν, ωστόσο, να κάνουν την διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, που συμπλήρωσε πως πολλά ατυχήματα συμβαίνουν εντός των πόλεων ή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι χρειάζονται αποτελεσματικές οριζόντιες πολιτικές, που στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και δύνανται να λύσουν θέματα συντονισμού και επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ανά διακριτούς τομείς πολιτικής, ιδίως εκεί, όπου εμπλέκονται πολλά Υπουργεία.

Υπογράμμισε, μάλιστα, τη σημασία, που ο ίδιος προσδίδει στην διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, καθ όσον πλέον το μάθημα της οδικής ασφάλειας εντάσσεται οργανωμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων.

«Τα παιδιά επηρεάζουν και τις συμπεριφορές των ενηλίκων, τα νέα παιδιά θα επηρεάσουν και τους γονείς τους» τόνισε ο πρωθυπουργός, που σημείωσε ότι πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα και η αντίληψη του τι σημαίνει ‘οδηγώ ένα αυτοκίνητο ή μία μοτοσικλέτα’.

Σε αυτό το σημείο έκανε ειδική μνεία στην αναμόρφωση του συστήματος εξετάσεων και πόσο καθοριστικό είναι τα νέα παιδιά να αντιμετωπίζουν την όλη διαδικασία αλλά και τις εξετάσεις ως ένα στάδιο, κατά το οποίο θα μάθουν να οδηγούν. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι κρίσιμο, όπως ο ίδιος δήλωσε, «να κοιτάξουμε μπροστά και να αγκαλιάσουμε την πρόοδο της τεχνολογίας και τις αλλαγές στις συνήθειες μετακίνησης, που επιβάλλει η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη».

Ο ίδιος, πάντως, δεν παρέλειψε να αναδείξει και τη σημασία της υιοθέτησης και εφαρμογής ενός σύγχρονου κώδικα κανόνων, αλλά και την αλλαγή στην οδική συμπεριφορά μας, που αυτός θα επιφέρει.

«Πολλά ατυχήματα - και τέτοια δυστυχώς, απαντώνται αρκετά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Κρήτη - οφείλονται σε ατομικές επιλογές, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, αλλά και το γεγονός, πως δεν φοράμε ζώνη και κράνος. Πάνω από όλα πρέπει να σκεφθούμε πως η αλλαγή συμπεριφοράς στον δρόμο συνεπάγεται σεβασμό στους συμπολίτες μας και την οικογένεια μας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως το ενδιαφέρον για την οδική ασφάλεια σε μία χώρα, που κάθε χρόνο θρηνεί πολλούς συμπολίτες μας στην άσφαλτο θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο και η ευαισθητοποίηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μία εύκολη, πλην όμως, βραχυπρόθεσμη αγανάκτηση.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο, καλά μελετημένο, ρεαλιστικό σχέδιο, που μπορεί να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και το οποίο εν πολλοίς στηρίζεται στο τετράπτυχο: ασφαλείς δρόμοι - υπεύθυνοι οδηγοί - κυκλοφοριακή παιδεία - δίκαιοι κανόνες για όλους. «Δίνουμε έμφαση στο πιο φλέγον ζήτημα, να κάνουμε δηλαδή τους δρόμους μας πιο ασφαλείς, μέσω ενός προγράμματος σημειακών παρεμβάσεων σε 7.000 επικίνδυνες θέσεις.

Οι μελέτες έχουν ήδη γίνει και η χρηματοδότηση έχει βρεθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων», τόνισε ο κ. Καραμανλής, ο οποίος γνωστοποίησε, μάλιστα, πως η κυβέρνηση κατόρθωσε τους τελευταίους 18 μήνες να ξεμπλοκάρει το έργο «Πάτρα - Πύργος».

«Μέχρι να ολοκληρωθεί, όμως, εμείς δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δημοπρατούμε έργο, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ με σημειακές παρεμβάσεις στα επικίνδυνα σημεία» τόνισε ο υπουργός Υποδομών. Καταλήγοντας ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι «Το σχέδιο για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας συμβάλλει ώστε να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, αλλά και να οδηγούμε σύγχρονα οχήματα σε ασφαλείς δρόμους. Για να σώσουμε και άλλες ζωές στους ελληνικούς δρόμους. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

Ευχαριστώ πολύ κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τον οικοδεσπότη μας, ο οποίος για ακόμα μία φορά μας παραχωρεί αυτόν τον εξαιρετικό χώρο: το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου.

Το είχε κάνει και πριν από 4 χρόνια, όταν ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχα παρουσιάσει την πρότασή μας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας την οποία συμπυκνώναμε τότε στη λέξη “προσέχω”. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα όχι απλά να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, αλλά να παρουσιάσουμε πια τους βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου για την οδική ασφάλεια, για τους οποίους σας μίλησε αναλυτικά ο Υφυπουργός Μεταφορών, αλλά και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Το ενδιαφέρον μας για τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Σε μία χώρα η οποία εξακολουθεί και σήμερα να θρηνεί συμπολίτες στην άσφαλτο και βέβαια ταυτόχρονα να πρέπει να διαχειρίζεται και τις δραματικές επιπτώσεις εκείνων των τροχαίων ατυχημάτων που οδηγούν σε αναπηρίες και τετραπληγίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτήν την πολύ σημαντική διάσταση της οδικής ασφάλειας.

Και βέβαια δεν θα πρέπει η ευαισθητοποίησή μας για τα θέματα της οδικής ασφάλειας να περιορίζεται στην εύλογη, αλλά συνήθως βραχυπρόθεσμη αγανάκτηση που προκαλούν τροχαία ατυχήματα όταν αυτά συμβαίνουν και μονοπωλούν τα φώτα της δημοσιότητας, συνήθως για ελάχιστο χρονικό διάστημα, εμείς τουλάχιστον και εγώ και ο Γιάννης το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά να συμβαίνει στην Κρήτη η οποία δυστυχώς έχει ιδιαίτερα επιβαρυμένα στατιστικά στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας.

Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στη χώρα είναι αποτελεσματικές οριζόντιες πολιτικές. Και οριζόντιες πολιτικές είναι εκείνες οι πολιτικές οι οποίες στηρίζονται, όπως είπαμε, σε πραγματικά δεδομένα και μπορούν να λύνουν το ζήτημα του συντονισμού και της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ανά διακριτούς τομείς πολιτικής, εκεί που συνήθως εμπλέκονται διαφορετικά υπουργεία και διαφορετικοί δημόσιοι φορείς.

Και αυτό ακριβώς επιχειρούμε να κάνουμε με αυτό το εθνικό σχέδιο και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε ο Γιάννης την παρουσίασή του μιλώντας για την σημασία των πραγματικών δεδομένων, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να ασκούμε δημόσιες πολιτικές στα τυφλά, αλλά αναλύοντας σας και την προσέγγισή μας για το ζήτημα διακυβέρνησης και εφαρμογής αυτού του σχεδίου για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και πιστεύω ότι οι στόχοι μας πρέπει όντως να είναι φιλόδοξοι.

Όπως σας έδειξε και ο Γιάννης στην παρουσίασή του, ναι υπήρξε μία σημαντική μείωση στον αριθμό των θανάτων την τελευταία δεκαετία η οποία οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους, όμως εξακολουθούμε να είμαστε πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον αριθμό των θανάτων αλλά και των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που οδηγούν σε αναπηρίες και τετραπληγίες και βέβαια απέχουμε πάρα πολύ από τις καλύτερες χώρες και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε.

Δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα ενδιαφέροντα σημεία του σχεδίου όπως αναλύθηκαν από τον Υπουργό και από τον Υφυπουργό. Επιτρέψτε μου μόνο να σταθώ επιγραμματικά σε κάποιες πτυχές του σχεδίου στις οποίες αποδίδω ιδιαίτερη σημασία. Το πρώτο αφορά την κουλτούρα μας. Την αντίληψή μας για το τι σημαίνει να οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, μία μοτοσυκλέτα και αυτό φυσικά μας φέρνει αμέσως στα ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση, στην αναμόρφωση του συστήματος εξετάσεων, πόσο σημαντικό είναι ειδικά τα νέα παιδιά να βλέπουν τις εξετάσεις οδήγησης, αλλά και τη διαδικασία που προηγείται της εξέτασης ως μία διαδικασία στην οποία θα μάθουν πραγματικά να οδηγούν. Και όχι απλά ως μία τυπική διαδικασία με την οποία θα πάρουν ένα δίπλωμα για να έρθουν στη συνέχεια να μάθουν να οδηγούν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση.

Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στην διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς των οδηγών. Για αυτό και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι το μάθημα της οδικής ασφάλειας θα εντάσσεται πια οργανωμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων μας. Έχουμε δει σε πολλές εκφάνσεις πολιτικής ότι τα παιδιά πολλές φορές επηρεάζουν τις συμπεριφορές και των ενηλίκων. Το είδαμε παραδείγματος χάρη στα ζητήματα της ανακύκλωσης. Δεν εκπαιδεύουμε λοιπόν μόνο τα νέα παιδιά όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν οδηγοί, τα νέα παιδιά θα επηρεάσουν και τους γονείς τους ως προς την οδική τους συμπεριφορά.

Στα ζητήματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια των δρόμων μίλησε αναλυτικά ο Υπουργός, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα όχι μόνο στη σημασία που έχουν οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι για την βελτίωση των τροχαίων ατυχημάτων, αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι από τα όποια στατιστικά στοιχεία έχουμε, φαίνεται ότι πάρα πολλά ατυχήματα συμβαίνουν εντός των πόλεων, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Γι’ αυτό και η παρέμβαση την οποία κάνουμε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 7.000 παρεμβάσεις σε σημεία τα οποία γνωρίζουμε ότι έχουν αυξημένη επικινδυνότητα. Μικρές παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν πραγματικά όμως τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Και αρκεί να κάνει κανείς μία βόλτα σε οποιοδήποτε επαρχιακό δρόμο να δει τον αριθμό των εικονοστασίων, για να αντιληφθεί κανείς πόσο σημαντική μπορεί να είναι αυτή η παρέμβαση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Τέλος, θα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να αγκαλιάσουμε την πρόοδο την οποία κάνει η τεχνολογία, αλλά και τις αλλαγές στις συνήθειες της μετακίνησης, που επιβάλλει η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη. Πολύ σωστά ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ μίλησε για σχέδια, οργανωμένα σχέδια, βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δεν αρκεί απλά ένας δήμαρχος, αγαπητέ πρόεδρε, να φτιάξει έναν -να το πω- ξεκούδουνο ποδηλατόδρομο.

Το πώς λειτουργεί μία πόλη, το πώς κινείται κάποιος σε κάποια πόλη, το πώς συνδυάζονται οι μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με αυτοκίνητα, με ποδήλατα, το πώς κινούνται οι πεζοί θα πρέπει να είναι μελετημένο πια σε επίπεδο αστικού ιστού, ώστε οι παρεμβάσεις να γίνονται οργανωμένα και για να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια, αλλά και προφανώς για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας εντός των πόλεων. Και οι συνήθειες αλλάζουν.

Παραδείγματος χάρη θα έχουμε, το γνωρίζουμε, πολύ περισσότερους ποδηλάτες πια εντός των πόλεών μας, ειδικά στα Τρίκαλα, αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει. Και το πώς θα αντιμετωπίζουμε τους ποδηλάτες με σεβασμό, πώς θα ενθαρρύνουμε τον κόσμο να φύγει από τα τετράτροχα και να πάνε στα δίκυκλα είτε είναι ηλεκτρικά είτε είναι απλά ποδήλατα και το πώς θα το κάνουμε αυτό με ασφάλεια, είναι και αυτή μία πρόκληση που αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν.

Τέλος, τεράστια σημασία θα παίξει η ίδια η πρόοδος της τεχνολογίας. Αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός στον αριθμό των παλαιών οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Και βέβαια τα παλιά αυτοκίνητα δεν είναι υποχρεωτικό ότι είναι λιγότερο ασφαλή υπό την προϋπόθεση ότι συντηρούνται σωστά, στην τεχνολογία των οχημάτων όμως έχει συντελεστεί μία μεγάλη επανάσταση. Αυτή η επανάσταση έχει να κάνει με ενεργητικά και παθητικά συστήματα ασφ?λειας τα οποία έρχονται και βοηθούν και υποστηρίζουν τον οδηγό διορθώνοντας, ενδεχομένως, ανθρώπινα λάθη. Ναι, το ανθρώπινο λάθος θα είναι πάντα μέρος της ανθρώπινης φύσης, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τεχνολογία πια θα μπορεί να παρεμβαίνει, να διορθώνει ανθρώπινα λάθη και όταν κάποια στιγμή φτάσουμε και σε ένα κόσμο αυτόνομης οδήγησης το σκεπτικό πίσω από αυτήν την τεχνολογική πρόοδο είναι ακριβώς για να μειώσουμε την πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα, να σώσουμε ζωές, να γλιτώσουμε από βαριά ατυχήματα που οδηγούν σε αναπηρία και τετραπληγία.

Άρα, η αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων, με την κατεύθυνση την οποία έχουμε βάλει, οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν και αυτή τη διάσταση. Ότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα πια τα οποία πωλούνται, έχουν τέτοια ενισχυμένα συστήματα παθητικής αλλά και ενεργητικής ασφάλειας, τα οποία μειώνουν τις πιθανότητες σοβαρών ατυχημάτων.

Κλείνω λέγοντάς σας πόσο προσωπική σημασία αποδίδω σε αυτήν την πολιτική. Ίσως -θα το ξαναπώ- μεταφέροντας τα βιώματα της ιδιαίτερης πατρίδας μας όπου θρηνούμε κάθε χρόνο πολύ περισσότερους ανθρώπους από ό,τι θα δικαιολογούσαν τα στατιστικά, λόγω συμπεριφορών που δεν θα έπρεπε να επιτρέπουμε. Ξέρουμε ότι τα ζητήματα οδικής ασφάλειας μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αλλάζοντας και πείθοντας τον κόσμο να μεταβάλλει τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλά από τα ατυχήματα οφείλονται σε ατομικές επιλογές οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι σε καμία περίπτωση δικαιολογημένες. Η κατανάλωση αλκοόλ ή ανεβαίνεις στη μηχανή χωρίς κράνος, υπερβολική ταχύτητα, δεν φοράμε ζώνες, τα γνωρίζετε λίγο-πολύ δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε.

Προφανώς και η εφαρμογή ενός σύγχρονου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και η επιβολή προστίμων είναι σημαντικό, αλλά όχι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Πάνω από όλα πρέπει να αντιληφθούμε ότι προσέχοντας στο δρόμο σεβόμαστε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, αυτούς που βάζουμε στο αυτοκίνητο, αλλά και τους συμπολίτες μας. Και πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία είναι συνολικά ώριμη να κάνει και αυτό το μεγάλο άλμα αλλαγών συμπεριφοράς συνεπικουρούμενη πια από ένα οργανωμένο, πολυεπίπεδο σχέδιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας το οποίο είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν θα έρθει η ώρα να το αξιολογήσουμε σε βάθος χρόνου, σε πέντε σε δέκα χρόνια από τώρα, θα έχει φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς τη σημαντική βελτίωση των στατιστικών δεικτών στη χώρα μας σε αυτό το δείκτη.

Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την σημαντική δουλειά που έχετε κάνει και θα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την πρόοδο εφαρμογής του συγκεκριμένου σχεδίου και ευχαριστώ και πάλι τον οικοδεσπότη μας που μας παραχώρησε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο.