Επιστρεπτέα Προκαταβολή: “Κουρεύει” τις πληρωμές το ΥΠΟΙΚ

Οι σχεδιασμοί του οικονομικού επιτελείου. Προ των πυλών οι αποφάσεις, με το βλέμμα και στο δημόσιο ταμείο που... δυσκολεύεται.

Εως τo 50% των ενισχύσεων των τριών πρώτων κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής θα μετατραπεί σε επιδότηση, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στην απόφαση αυτή προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα με την οποία άνοιξε ο δρόμος για μετατροπή επιστρεπτέων ενισχύσεων σε επιδοτήσεις.

Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Μάρτιο, αλλά αρμόδιες πηγές φωτογραφίζουν ήδη τον πήχη έως στο 50%, σημειώνοντας πως οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και επιπλέον η μετατροπή επιστρεπτέων μέσων σε επιδοτήσεις έχει και δημοσιονομικές επιδράσεις.

Τόσο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας όσο και ο αναπληρωτής Θεόδωρος Σκυλακάκης έχουν εδώ και αρκετές εβδομάδες αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, οι εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι των τριών πρώτων κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, να κληθούν τελικά να επιστρέψουν λιγότερα σε σχέση με όσα υπολόγιζαν, από το 2022 και μετά. Επί του παρόντος, ισχύει περίοδος χάριτος.

Κατά τον χρόνο καταβολής των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις όριζαν επιστροφή 60% ή 70% μόνο για όσους δικαιούχους απασχολούσαν περισσότερους από 20 εργαζόμενους ή είχαν πτώση τζίρου μεγαλύτερη από 70% μετά την παρέλευση έτους. Οι δικαιούχοι επιδοτήσεων ήταν περιορισμένοι. Τώρα η λίστα διευρύνεται όπως και το ύψος της επιδότησης, αλλά και πάλι θα υπάρχουν προϋποθέσεις και δημοσιονομικοί περιορισμοί.

Όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν, «η Επιτροπή θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μετατρέπουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 επιστρεπτέα μέσα (π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές) που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως άμεσες επιχορηγήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του προσωρινού πλαισίου.

Κατ' αρχάς, αυτού του είδους η μετατροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα νέα ανώτατα όρια για περιορισμένα ποσά ενίσχυσης (225.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 270.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 1,8 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς). Στόχος είναι να δοθούν κίνητρα στα κράτη-μέλη να επιλέγουν, κατά πρώτο λόγο, τα επιστρεπτέα μέσα ως μορφή ενίσχυσης».

