Πολίτες... σε ρόλο αστυνομικών κατά της εγκληματικότητας (βίντεο)

Αλωνίζουν οι κακοποιοί παρά το lockdown και οι πολίτες κάνουν περιπολίες για να προστατέψουν τις περιουσίες τους.

Με ένα αυτοκίνητο στο οποίο έχουν τοποθετήσει πράσινο φάρο πραγματοποιούν περιπολίες ομάδες φύλαξης κατοίκων του Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή την έξαρση των διαρρήξεων το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Το αυξημένο φαινόμενο διαρρήξεων στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης προκαλεί αναστάτωση στους κατοίκους του χωριού, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έγιναν μάρτυρες επίδοξων διαρρηκτών που παρατηρούσαν σπίτια και προέβαιναν σε εγκληματικές ενέργειες ακόμη και μέρα-μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσοχωρίου Αθανάσιος Μοσχόπουλος, προκειμένου να αυξηθεί το αίσθημα ασφαλείας στους κατοίκους της περιοχής θέσπισε την «ομάδα φύλαξης Κοινότητας Μελισσοχωρίου» αποτελούμενη από κατοίκους του χωριού, με τον ίδιο μάλιστα να συμμετέχει ενεργά σε περιπολίες με σκοπό την αποτροπή διαρρήξεων και ληστειών.

Μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις περιπολίες

Τον τελευταίο καιρό έχουν σημειωθεί τουλάχιστον δύο ληστείες και περισσότερες από 15 απόπειρες διαρρήξεων σε σπίτια κατοίκων. Οι πολίτες Μελισσοχωρίου δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ομάδα φύλαξης, καθώς πάνω από 30 κάτοικοι συμμετέχουν στις περιπολίες του χωριού, κατόπιν συνεννόησης με τον Κοινοτάρχη και συμπληρώνοντας μάλιστα ειδική φόρμα βεβαίωσης για τη συγκεκριμένη δράση. «Υπάρχουν άνθρωποι από 27 έως 65 χρονών που συμμετέχουν στις περιπολίες, ενώ μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον των νεότερων κατοίκων του χωριού», τόνισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσοχωρίου.

Οι εποχούμενες περιπολίες (με αυτοκίνητο) σύμφωνα με τον κ. Μοσχόπουλο δεν θα αντικαταστήσουν την αστυνομική αρχή, αντιθέτως σε συνεννόηση με τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα υπάρχει συνεργασία με κοινό στόχο τη μείωση της εγκληματικότητας στην περιοχή. «Η περιπολία γίνεται με έναν πράσινο φάρο με σκοπό οι επίδοξοι κακοποιοί να μην προβαίνουν σε διαρρήξεις-ληστείες», τόνισε στο ThessToday.gr ο πρόεδρος της Κοινότητας, εξηγώντας παράλληλα ότι οι πολίτες πλην του πράσινου φάρου που είναι τοποθετημένος πάνω στο όχημα δεν φέρουν όπλο ή άλλο μέσο καταστολής. «Δεν κυνηγάμε, δεν καταδιώκουμε και δεν λειτουργούμε κατασταλτικά», επεσήμανε ο κ. Μοσχόπουλος.

Η Κοινότητα Μελισσοχωρίου βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων διαρρήξεων, όμως η ενισχυμένη παρουσία των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή εδώ και τρεις μέρες έχει ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. «Υπάρχει πρόθεση από πλευράς Ασφάλειας Ωραιοκάστρου για την αντιμετώπιση του ζητήματος και σε συνεννόηση με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου και την Τροχαία Λητής, πετύχαμε πιο επισταμένη παρατήρηση στο χωριό μας», τόνισε ο πρόεδρος της Κοινότητας.

Πηγή: thesstoday.gr