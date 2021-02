Πολιτισμός

Αλεξάνδρεια: Βρέθηκαν μούμιες με χρυσές γλώσσες και ελληνορωμαϊκό “άρωμα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιάζουν τα ευρήματα στην Αίγυπτο, που δε φαίνεται να έχουν τέλος, με τους αρχαιολόγους να εκπλήσσουν κάθε φορά με τις ανακαλύψεις τους.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ανέγγιχτες μούμιες 2000 ετών, με χρυσές γλώσσες.

Η ανακάλυψη έγινε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, εκεί που βρέθηκαν 16 πέτρινοι τύμβοι της Ελληνορωμαϊκής εποχής.

Οι μούμιες ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και εικάζεται ότι είχαν βάλει τα φύλλα χρυσού σε σχήμα γλώσσας στο στόμα τους για να «μιλήσουν» οι νεκροί στη μετά θάνατον ζωή και συγκεκριμένα στο Θεό «Osiris», ο οποίος θεωρείτο από τους Αιγύπτιους ο άρχοντας του «Κάτω Κόσμου» και ο δικαστής των νεκρών.

Ο Θεός ήταν επίσης πάνω στα σάβανα με τα οποία ήταν τυλιγμένες οι μούμιες.

Ο διευθυντής Αρχαιοτήτων της Αλεξάνδρειας είπε ότι βρέθηκε κα μία μάσκα γυναίκας με οκτώ «νιφάδες» από χρυσό στεφάνι και οκτώ μάσκες από μάρμαρο της ελληνορωμαϊκής εποχής.

Μέσα στο ναό, στο εξωτερικό του οποίο βρέθηκαν οι μούμιες, έχουν βρεθεί πολλά νομίσματα με το όνομα και το πορτρέτο της Βασίλισσας Κλεοπάτρας, της δυναστείας των Πτολεμαίων, που κυβερνούσε την Αίγυπτο το 51 με 30 π.Χ. και μετά το θάνατο της οποίας η χώρα έπεσε στη ρωμαϊκή κυριαρχία.