Κοινωνία

ΟΣΕ: Χρονοδιάγραμμα εργασιών αποκατάστασης του δικτύου (εικόνες)

Eκτεταμένες ήταν οι καταστροφές στο σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Πότε θα αποκατασταθεί το δίκτυο.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται από συνεργεία του ΟΣΕ τα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου Μακεδονίας-Θράκης μετά την προ ημερών κακοκαιρία (πρωτοφανή ποσότητα νερού) που έπληξε όλο το νομό Έβρου.

Εξαιτίας της σοβαρότητας των προβλημάτων, η αποκατάσταση της κυκλοφορίας της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη- Αλεξανδρούπολη, βάσει προγραμματισμού, σύμφωνα με τον ΟΣΕ, αναμένεται στις 5 Μαρτίου του 2021 ενώ έως τις 20 Μαρτίου 2021, αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας και του έτερου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο.

Υπενθυμίζεται πως λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, (στις 05.01.2021 στο Ν. Σερρών, όπου το ύψος της βροχόπτωσης ήταν 131 mm σε 3 ώρες, και στις 12.01.2021 στους Ν. Έβρου και Ροδόπης, όπου το ύψος της βροχόπτωσης ήταν 96 mm σε 3 ώρες), σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές στο σιδηροδρομικό δίκτυο και συγκεκριμένα στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη και στη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Το σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένει αποκομμένο σε συνολικά δώδεκα σημεία των συγκεκριμένων γραμμών, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Ενδεικτικές του μεγέθους της καταστροφής αποτελούν οι φωτογραφίες που έδωσε στην δημοσιότητα ο ΟΣΕ: