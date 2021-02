Κοινωνία

Ντοκουμέντα από ληστείες σε βενζινάδικα (εικόνες)

Φωτογραφίες και βίντεο απο την δράση των ληστών. Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη τους.