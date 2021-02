Υγεία - Περιβάλλον

Αγωνία για αγοράκι που νοσηλεύεται με κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δσιαγνώστηκε θετικό, μετά την ιχνηλάτηση πρόσφατου κρούσματος.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου νοσηλεύεται ένα αγοράκι 3 ετών με Covid19! Διαγνώστηκε θετικό μετά την ιχνηλάτηση πρόσφατου κρούσματος.

Ο μικρός είχε συμπτώματα και το μοριακό τεστ (pcr) βγήκε θετικό. Όπως αναμένεται, θα γίνουν τεστ στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του 3χρονου.

Πρόκειται για το 2ο κρούσμα μέσα στις τελευταίες ώρες στο νησί, 6ο για τον μήνα Φεβρουάριο και 37ο από την αρχή του 2021.

Πηγή: imerazante