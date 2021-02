Παράξενα

Τζεφ Μπέζος: “αλλαγή σελίδας” για τον μέλλοντα... τρισεκατομμυριούχο!

“Τέλος εποχής” για έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, που παραδίδει την σκυτάλη του “κολοσσού” που έφτιαξε.

Της Ντέμυς Καραγιάννη

Είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Ο Τζεφ Μπέζος, στα 57 του χρόνια και αφού έχει «χτίσει» μια αυτοκρατορία από το μηδέν, κάτι που τον έφερε στην κορυφή του κόσμου, ανακοίνωσε με μια επιστολή στους χιλιάδες υπαλλήλους του ότι εγκαταλείπει την θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon και αναλαμβάνει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου, ώστε να επικεντρωθεί στα «νέα προϊόντα και τις νέες πρωτοβουλίες».

«Το να είσαι Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon είναι μια βαθιά ευθύνη και είναι χρονοβόρο. Όταν κάποιος αναλαμβάνει έναν τέτοιο ρόλο, είναι δύσκολο να δώσει προσοχή σε οτιδήποτε άλλο», λέει ο Μπέζος.

Την θέση του θα αναλάβει ο Άντι Τζάσι, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon Web Services . Ο Τζάσι εργάζεται στην εταιρεία από το 1997.

Ο 57χρόνος Τζεφ Μπέζος δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει σε σημαντικές πρωτοβουλίες της Amazon, ενώ σκοπεύει να ξοδέψει περισσότερο χρόνο στη φιλανθρωπία (μέσω και των Bezos Earth Fund και Day 1 Fund), αλλά και στις άλλες δύο σημαντικές προσπάθειες τους, την εφημερίδα Washington Post που αγόρασε το 2013 και την εταιρεία πυραύλων, Blue Origin.

Σε συνέντευξη του είχε τονίσει ότι μεγάλο ρόλο στην ζωή του έπαιξε ο παππούς του, που ήταν κτηνοτρόφος στο Τέξας και του είχε διδάξει το μεγαλύτερο μάθημα τη ζωής του.

Η χρηματιστηριακή αξία του κολοσσού του οποίου ηγείται ο Μπέζος φτάνει τα 163 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα επόμενα 6 χρόνια σύμφωνα με το Financial Express είναι πιθανό να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Μάλιστα, η περιουσία του θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, όμως το 2019 χώρισε με την τότε σύζυγο του, μετά από 25 χρόνια γάμου και της μεταβίβασε το ένα τέταρτο του μεριδίου του στην Amazon.

Πέρα από την αμύθητη περιουσία του, ο Τζεφ Μπέζος έχει αποκτήσει μια σειρά από μυθικές κατοικίες, όπως μία στο Λος Άντζελες που ανήκε σε έναν από τους ιδρυτές του κινηματογραφικού κολοσσού της Warner Bros και στην οποία είχε δοθεί πάρτι που έμειναν «στην ιστορία» του Χόλιγουντ.