Αθλητικά

Ο Καρέλης επιστρέφει στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια ελληνική ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής επιθετικός.

Στον Παναιτωλικό με συμβόλαιο συνεργασίας 18 μηνών θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Καρέλης, που μέχρι τώρα αγωνιζόταν στην Ολλανδία με την Ντεν Χάαγκ.

«Η ομάδα μας ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή επιθετικού Νίκου Καρέλη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2022. Στη χώρα μας έχει αγωνιστεί με Εργοτέλη, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και εκτός Ελλάδας με Άμκαρ, Γκενκ, Μπρέντφορντ και Ντε Χάαγκ. Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 16».

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή του συμβολαίου τόνισε: «Είμαι χαρούμενος που ανήκω στην οικογένεια του Παναιτωλικού. Ήρθα σε μια πολύ καλή ομάδα που παίζει ποιοτικό ποδόσφαιρο και ανυπομονώ να ξεκινήσω και εγώ να τη βοηθήσω. Δεν θέλω να μιλήσω για προσωπικούς στόχους, παρά μόνο ότι θα προσπαθήσω από την πλευρά μου για το καλύτερο, ώστε ο Παναιτωλικός να ανέβει βαθμολογικά, γιατί ανήκει πιο ψηλά».