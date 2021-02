Life

Eurovision 2021: Πώς θα γίνει ο φετινός διαγωνισμός

Αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής της Eurovision φέρνει η πανδημία. Ποιά πόλη θα φιλοξενήσει φέτος τον διαγωνισμό.

Ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα γίνει με περιορισμένη μορφή στην ολλανδική πόλη του Ρότερνταμ τον Μάιο λόγω των μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία της COVID-19, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

Οι ερμηνείες κάποιων τραγουδιών θα πραγματοποιηθούν στην πόλη στις 18, 20 και 22 Μαΐου, με τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές χωρίς να διευκρινίζουν εάν θα επιτρέπονται θεατές. Κάποιες από τις συμμετέχουσες χώρες ίσως υποβάλουν μαγνητοσκοπημένη την ερμηνεία του τραγουδιού τους.

«Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision σίγουρα θα επιστρέψει αυτό τον Μάιο παρά την πανδημία αλλά, στις συνθήκες που επικρατούν, είναι δυστυχώς αδύνατον να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Μάρτιν Έστερνταλ, ο εκτελεστικός επόπτης του διαγωνισμού.

Η Ολλανδία φιλοξενεί τον 65ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, τον οποίο παρακολουθούν τηλεοπτικά περίπου 200 εκατ. άνθρωποι, μετά την νίκη του Ολλανδού τραγουδιστή και συνθέτη Ντάνκαν Λόρενς στη διοργάνωση του 2019 με τον τραγούδι "Arcade".

Ύστερα από την περυσινή ακύρωσή του λίγο μετά την έλευση του κορονοϊού την Ευρώπη, για τον φετινό διαγωνισμό θα πραγματοποιηθούν οι ημιτελικοί στις 18 και 20 Μαΐου και ο τελικός στις 22 Μαΐου, με τη συμμετοχή 41 χωρών.

Οι διοργανωτές είπαν τον Οκτώβριο ότι εξέταζαν τέσσερις επιλογές για τις παρουσιάσεις των τραγουδιών από τους ερμηνευτές στην "Ahoy Arena" του Ρότερνταμ, που κυμαίνονταν από μια σχετικά κανονική εκδήλωση με χιλιάδες θεατές έως μία με περιορισμένο αριθμό θεατών και με τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης ή και έναν διαγωνισμό χωρίς καθόλου θεατές.

Σήμερα ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν να επικεντρώνονται στο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούν να παρευρεθούν κάποιοι προσκεκλημένοι κάτω από «αυστηρά υγειονομικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των συχνών τεστ για COVID».

Διευκρίνισαν ωστόσο ότι το σχέδιο αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί «πρακτικά» και πως σε κάθε περίπτωση θα επιστρέψουν το αντίτιμο για όλα τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί έως τώρα. Η τελική απόφαση για την παρουσία ή μη των θεατών μπορεί να ληφθεί στα μέσα Απριλίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο.