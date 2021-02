Τεχνολογία - Επιστήμη

Η AstraZeneca για το εμβόλιο και την μετάδοση του κορονοϊού

Τι δείχνει η ανάλυση των κλινικών δοκιμών για το εμβόλιο της AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά της Covid-19.

Το εμβόλιο της AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά της Covid-19 μειώνει κατά 67% τη μετάδοση του ιού από την πρώτη δόση, σύμφωνα με ανάλυση των κλινικών δοκιμών, η οποία επιβεβαιώνει την εμβολιαστική στρατηγική της βρετανικής κυβέρνησης.

Σ' αυτή η μελέτη της Οξφόρδης, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί από ομοτίμους πριν δημοσιευθεί, αναφέρεται πως, όχι μόνον οι άνθρωποι που εμβολιάζονται είναι προστατευμένοι από τη νόσο, αλλά είναι λιγότερο πιθανό και να μεταδώσουν τον κορονοϊό σε άλλους.

Ο επικεφαλής του προγράμματος, ο Άντριου Πόλαρντ, εξήγησε σήμερα στο BBC πως αυτό το εμβόλιο μπορεί να έχει «τεράστιο αντίκτυπο» όσον αφορά τη μετάδοση, διευκρινίζοντας πάντως πως αυτά τα τεστ είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την εμφάνιση των παραλλαγμένων στελεχών και ότι «αυτός ο ιός προσπαθεί με κάθε θυσία να βρει τρόπους για να συνεχίσει να μεταδίδεται».

Η μελέτη δείχνει αποτελεσματικότητα 76% κατά των μολύνσεων έπειτα από μια πρώτη δόση, η οποία διατηρείται για τρεις μήνες. Η αποτελεσματικότητα σκαρφαλώνει στο 82% έπειτα από μια δεύτερη δόση του εμβολίου, που χορηγείται τρεις μήνες αργότερα.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της κυβέρνησης η οποία, θέλοντας να προχωρήσει ευρύτερα σε εμβολιασμούς, είχε αποφασίσει να αναβάλει έως και 12 εβδομάδες τη δεύτερη δόση ώστε να εμβολιασθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Αυτή τη στιγμή στη χώρα χρησιμοποιούνται δύο εμβόλια, αυτό των AstraZeneca/Οξφόρδης και αυτό των Pfizer/BioNTech, στα οποία την άνοιξη θα προστεθεί το εμβόλιο της Moderna.

«Η μελέτη στηρίζει με κατηγορηματικό τρόπο τη στρατηγική που εφαρμόζουμε», υπογράμμισε μιλώντας στο BBC ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ. «Δείχνει σ' ολόκληρο τον κόσμο πως το εμβόλιο της Οξφόρδης λειτουργεί καλά».

Η στρατηγική της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε εμβόλια ήδη από τον Δεκέμβριο και αποφάσισε να καθυστερήσει τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, έχει επικριθεί, ιδιαίτερα από τη Γαλλία. Αντίθετα με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία δεν συνιστούν τη χορήγηση του εμβολίου στους ανθρώπους κάτω των 65 ετών, έστω κι αν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων το ενέκρινε για όλους τους ενηλίκους.

Ο Γάλλος υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον δήλωσε πως οι Βρετανοί «αναλαμβάνουν πολλούς κινδύνους σ' αυτή την εκστρατεία εμβολιασμού».

Πριν από την έγκρισή του από την ΕΕ, ο γάλλος πρόεδρος ΕμανουέλΜακρόν είχε εκφράσει αμφιβολίες για το εμβόλιο της AstraZeneca: «Σήμερα πιστεύουμε πως είναι σχεδόν αναποτελεσματικό για τους άνω των 65 ετών».

Η βρετανική κυβέρνηση, η οποία έχει χορηγήσει μια πρώτη δόση σε σχεδόν 10 εκατομμύρια ανθρώπους, υπολογίζει στον εμβολιασμό για να επιτραπεί μια έξοδος από το αυστηρό lockdown που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει πληγεί σκληρά από τον ιό που έχει στοιχίσει τη ζωή εκεί σε περισσότερους από 108.000 ανθρώπους.

«Αν αυτά τα εμβόλια μειώνουν τη μετάδοση στο βαθμό που λέγεται ότι τη μειώνουν, αυτό σημαίνει πως η χαλάρωση των κοινωνικών περιορισμών θα είναι δυνατή νωρίτερα απ' ό,τι θα ήταν αν θα έπρεπε να περιμένουμε τη συλλογική ανοσία», σχολίασε η δρ. Γκίλις Ο'Μπράιαν-Τιρ, πρώην πρόεδρος της Σχολής Φαρμακευτικής Ιατρικής. «Αυτό θα ήταν το Ιερό Δισκοπότηρο της παγκόσμιας ανάπτυξης των εμβολίων», πρόσθεσε.