Δημόσιο: Μπόνους στους παραγωγικούς υπαλλήλους

Σύστημα επιβράβευσης των παραγωγικών δημοσίων υπαλλήλων, προανήγγειλε ο Μάκης Βορίδης, Τι είπε για την επίθεση στον Μπογδάνο και την υπόθεση Κουφοντίνα.

Σύστημα επιβράβευσης των παραγωγικών δημοσίων υπαλλήλων φέρεται να επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης προανήγγειλε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ότι στο εγγύς μέλλον θα αναληφθούν πρωτοβουλίες, ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επιβράβευσης προκειμένου, όπως σημείωσε, «να εμπεδωθεί μια κουλτούρα αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση και όχι εξισωτισμού, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η κρατούσα».

Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι το πριμ παραγωγικότητας θα ισχύσει για υπαλλήλους που υπερβάλλουν εαυτόν, κυρίως σε υπηρεσίες με αυξημένο φόρτο εργασίας, προκειμένου να γίνουν «ελκυστικότερες» και να μην τις εγκαταλείπουν οι υπάλληλοι μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων.

Αναφερόμενος, εξάλλου, στο νομοσχέδιο για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ο κ. Βορίδης διευκρίνισε ότι έρχεται να εξαλείψει τον συστημικό κίνδυνο ο οποίος έχει διαπιστωθεί ότι οδηγεί σε φαινόμενα διαφθοράς, εισάγοντας δικλείδες ασφαλείας που δυσχεραίνουν την όποια παρέκκλιση από τη νομιμότητα. Διευκρίνισε μάλιστα ότι ο ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή θα είναι να παρεμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου απαιτείται και σε κάθε περίπτωση για να αποτρέπει και να προστατεύει τον υπάλληλο.

Εξάλλου, με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στον βουλευτή της ΝΔ, Κωνσταντίνο Μπογδάνο ο υπουργός Εσωτερικών άφησε αιχμές κατά ενός μέρους της Αριστεράς, «η οποία από τη μία καταδικάζει τη βία, από την άλλη, όταν καθόμαστε να συζητήσουμε το πώς θα την αντιμετωπίσουμε προβάλλει αντίσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, καταδίκασε κάθε κίνηση που εντάσσεται στο ιδεολογικό πλαίσιο μεταφοράς τρόμου σε πολιτικούς αντιπάλους και - αφού προηγουμένως αποσαφήνισε ότι δεν εξισώνει τα αδικήματα - ανέφερε ως παράδειγμα τα εγκλήματα του Δημήτρη Κουφοντίνα και τις επιθέσεις με γκαζάκια.