Πολιτική

Στην Βουλή οι δικογραφίες για τρεις υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στην Βουλή και οι καταγγελίες για τους πρώην υπουργούς.

Στη Βουλή διαβιβάστηκαν τρεις δικογραφίες κατά πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η πρώτη δικογραφία αφορά τις καταγγελίες του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα κατά του πρώην υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά, σχετικά με τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών του 2016. Ο εισαγγελέας διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις κατά του κ. Παππά την περίοδο που είχε την ιδιότητα του υπουργού.

Οι δύο άλλες δικογραφίες είναι κατά του πρώην υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη και του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, σχετικά με την υπόθεση της εταιρίας Folli Follie.

Σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση αναφέρει πως «αιτείται διαχρονικά και επιτακτικά να τερματιστεί επιτέλους η ασυλία πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται σε ποινικές υποθέσεις. Για εμάς φυσικός δικαστής των πολιτικών δεν είναι η Βουλή αλλά οι αίθουσες των δικαστηρίων. Για αυτό τασσόμαστε συνεχώς υπέρ της άρσης ασυλίας όλων των βουλευτών που εμπλέκονται σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις θα αναγνώσουμε τις δικογραφίες και θα πράξουμε πάλι το αυτονόητο: Όλα στο φως και όλα στη δικαιοσύνη όταν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες».