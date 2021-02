Οικονομία

Lockdown: Αποζημιώσεις από το Δημόσιο διεκδικούν εστιατόρια και μπαρ

Σε απόγνωση οι επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, προσανατολίζονται στην κατάθεση αγωγών για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από το ελληνικό Δημόσιο.

Στην κατάθεση αγωγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από το ελληνικό Δημόσιο προσανατολίζονται επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, καθώς η οικονομική ζημία που έχουν υποστεί είναι πλέον ανυπολόγιστη και την ίδια ώρα θεωρούν ότι η στήριξη από το κράτος δεν είναι επαρκής. Ηδη έχουν συλλεχθεί περί τα 30-40 αιτήματα μόνο από την Αθήνα, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξουν ανάλογες κινήσεις και από επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης που δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές της χώρας.

300 επιχειρήσεις

«Η ομάδα δικηγόρων με την οποία συνεργαζόμαστε ασχολείται ήδη με το θέμα και εκτιμώ ότι μέσα στον Μάρτιο θα έχουν κατατεθεί τα αιτήματα», δήλωσε στην «Καθημερινή» η κ. Μαρία Μποτονάκη, δικηγόρος και η ίδια, ιδιοκτήτρια του μπαρ «Comme il Faux» στην πλατεία Καρύτση και μέλος της πρωτοβουλίας Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης. «Αυτή τη στιγμή έχουν συλλεχθεί αιτήματα από περίπου 40 εταιρείες. Η πρωτοβουλία μας εκπροσωπεί 300 επιχειρήσεις, όμως μιλάμε με άλλα 50 σωματεία από όλη την Ελλάδα», προσθέτει.

Η αποζημίωση που θα αιτηθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό του τζίρου του 2019, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί σε λογικά επίπεδα, όπως επισημαίνουν ασφαλείς πηγές και σίγουρα αρκετά κάτω από 50%. Το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί το επόμενο διάστημα με βάση και τη σχετική έρευνα της υπόθεσης που κάνουν οι δικηγόροι. «Η γερμανική κυβέρνηση δίνει από μόνη της, χωρίς δηλαδή να υπάρχει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αποζημιώσεις στις επιχειρήσεις της εστίασης που αντιστοιχούν στο 75% του τζίρου του 2019. Επίσης, και η γαλλική κυβέρνηση δίνει πολύ υψηλές αποζημιώσεις. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ούτε Γερμανία ούτε Γαλλία και φυσικά δεν ζητάμε κάτι τέτοιο», υπογραμμίζει η κ. Μποτονάκη.

Μηδενικά έσοδα

Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων εστίασης στην απόφαση να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη; Πέρα από το γεγονός ότι πλέον έχουν συμπληρωθεί τρεις μήνες που έχουν μηδενικά έσοδα, καθώς πρόκειται κυρίως για μικρά καφέ και μπαρ στο Παγκράτι, στην πλατεία Καρύτση, στου Ψυρρή, επιχειρήσεις που δεν έχουν δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στο delivery ή στο take away δεν βλέπουν φως στο τούνελ. Οπως τονίζουν από τις συζητήσεις που έχουν με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, φαίνεται ότι η εστίαση θα επαναλειτουργήσει ξανά τον Μάιο, χωρίς να αποκλείεται να παραταθεί η αναστολή μέχρι τον Ιούνιο.

«Κάθε ημέρα που περνάει είναι κρίσιμη και μοιραία», λέει χαρακτηριστικά η κ. Μποτονάκη, επισημαίνοντας ότι οι ιδιοκτήτες πολλών επιχειρήσεων αποκλείσθηκαν από την επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα ως φυσικά πρόσωπα. «Ολοι πλέον έχουν οφειλές σε κάποιον. Φοβόμαστε ότι μία στις δύο επιχειρήσεις δεν θα ανοίξει την επόμενη ημέρα, την ημέρα που θα επιτραπεί η επαναλειτουργία του κλάδου».

Τα πρώτα μαζικά «λουκέτα» άλλωστε έχουν εμφανισθεί σε Κολωνάκι, Σύνταγμα, Γκάζι, Ψυρρή. Μάλιστα, πολλά μισθωτήρια συμβόλαια που έληξαν στο τέλος του χρόνου δεν ανανεώθηκαν, καθώς ιδιοκτήτες ακινήτων ασκούσαν πιέσεις για αυξήσεις στα ενοίκια.

Και πρόστιμα

Στα παραπάνω προβλήματα ήρθε να προστεθεί ένα ακόμη: αρκετές επιχειρήσεις είτε λόγω αδυναμίας είτε επειδή παρερμήνευσαν ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, δεν κατέβαλαν για το 2020 το τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (το τέλος για τα τραπεζοκαθίσματα). Οταν το συγκεκριμένο τέλος δεν καταβάλλεται μέχρι το τέλος του έτους, εν προκειμένω μέχρι το τέλος του 2020, προσαυξάνεται αυτομάτως κατά 100%. Εάν δηλαδή μια επιχείρηση έπρεπε να καταβάλει τέλος 1.500 ευρώ, της επιβάλλεται και πρόστιμο άλλα 1.500 ευρώ και συνολικά πρέπει να πληρώσει 3.000 ευρώ. Το θέμα συζητήθηκε προχθές το απόγευμα στο δημοτικό συμβούλιο και, σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοτική αρχή είναι σύμφωνη να μην επιβληθούν τα πρόστιμα. Ωστόσο, για να γίνει αυτό απαιτείται νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο Εσωτερικών, θέμα το οποίο έχει προγραμματισθεί να συζητηθεί ανάμεσα στους επιχειρηματίες του κλάδου και στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Εσωτερικών μεθαύριο Παρασκευή. Αυτό που ζητούν οι επιχειρηματίες είναι να διαγραφούν τα πρόστιμα και να ανασταλεί η πληρωμή του επίμαχου τέλους μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

