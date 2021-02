Οικονομία

Χότζογλου: Ζευγάρι που δούλευε στην Εστίαση, ζει επί 10 μέρες σε παγκάκια!

Σοκ προκαλεί η καταγγελία του Προέδρου των απασχολούμενων στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό. Τι λέει ο χάρης Θεοχάρης για την στήριξη των εργαζόμενων.

«Φοβάμαι πως διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του κλάδου της εστίασης καθώς η ζημιά που έχει προκληθεί είναι ανεπανόρθωτη» είπε στον Focus FM, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζόμενων στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό, Γιώργος Χότζογλου.

«Η εικόνα είναι πραγματική τραγική. Ζευγάρι Ελλήνων που εργάζονταν στον κλάδο της εστίασης, στην κουζίνα, με ανάρτηση στα social media ζητούν επειγόντως δουλειά, επισημαίνοντας ότι εδώ και δέκα ημέρες κοιμούνται στα παγκάκια. Σε άλλους συναδέλφους κόβουν το ρεύμα, μας έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χότζογλου συμπληρώνοντας ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού έχουν φτάσει στο απόλυτο αδιέξοδο.

«Εδώ και ένα χρόνο χιλιάδες εργαζόμενοι είναι “στο γύψο”, χιλιάδες εποχικά εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν καμία στήριξη. Πήραν ένα επίδομα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι παρατείνονται τα επιδόματα που λήγουν εμάς ο ΟΑΕΔ μας απάντησε ότι δεν ήμασταν δικαιούχοι αυτής της δίμηνης παράτασης γιατί είχαμε ήδη πάρει μια παράταση στο πρώτο κύμα της πανδημίας, τον Μάρτιο. Συνολικά 2.000 ευρώ εισόδημα για όλο το 2020, δηλ. ούτε 3 ευρώ την ημέρα. Δεν θα πρέπει να υπάρξει σχετικό πακέτο στήριξης και για αυτούς τους ανθρώπους, πότε θα τους στηρίξει η Πολιτεία» αναρωτήθηκε o Γιώργος Χότζογλου.

Θεοχάρης: συνεχής η ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζόμενων

Την διαβεβαίωση ότι εργαζόμενοι, επαγγελματίες και επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού θα εξακολουθήσουν να ενισχύονται από την κυβέρνηση με έκτακτα οικονομικά μέτρα παρείχε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στην ΕΡΤ1.

Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει, όπως έχει πράξει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, με 24 δισ. ευρώ τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, έχουν υπολογιστεί επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ σε αυτή τη μάχη που δίνουμε για το 2021. Συνεπώς, δεν πρέπει να υπάρχει καμία αγωνία και αμφιβολία ότι ενδέχεται να σταματήσει πρόωρα η στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των επαγγελματιών του τουρισμού αλλά και όλων των υπόλοιπων κλάδων, όπως της εστίασης».

Εξειδικεύοντας περαιτέρω, ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση μετατρέπει την επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχορήγηση: «Ενώ στην Ισπανία και σε άλλες χώρες δόθηκε μόνο δανεισμός στις επιχειρήσεις, στην Ελλάδα μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής του 50% στις τελευταίες εκδοχές της είναι μη επιστρεπτέο, δηλαδή επιχορήγηση».

Όσον αφορά στα επιμέρους μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Τουρισμού ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι «το Υπουργείο μας δίνει περισσότερα από 22 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των τουριστικών λεωφορείων. Κλείνει επίσης και το θέμα με τους ξεναγούς, οι οποίοι είναι διπλά χτυπημένοι. Και ο τουρισμός το 2020 ήταν σαφώς χαμηλότερος από τα προηγούμενα έτη, αλλά και όσοι επισκέπτες ήρθαν στην Ελλάδα, προτίμησαν την απομόνωση, αποφεύγοντας τις επισκέψεις σε πολυσύχναστα μέρη, όπως τα μουσεία. Όμως, δουλέψαμε αμέσως, μαζί με το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να ενταχθούν και οι ξεναγοί στο πρόγραμμα στήριξης. Σε λίγες ημέρες το ζήτημα αυτό θα θεωρείται λυμένο».