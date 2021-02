Αθλητικά

Παναθηναϊκός - κορονοϊός: συναγερμός μετά από κρούσμα πριν το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Η «πράσινη» ΚΑΕ υπέβαλλε άπαντες σε νέα τεστ. Τι αναφέρει στην ανακοίνωση της ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Euroleague, την προσεχή Παρασκευή.

Τα αποτελέσματα των τεστ κορονοϊού, στα οποία υποβλήθηκαν άπαντες στον Παναθηναϊκό χθες Τρίτη (2/2) ενόψει του ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ έδειξαν πως ένα μέλος του "σταφ" των «πρασίνων» έχει προσβληθεί από κορονοϊό.

Η ΚΑΕ υπέβαλλε εκ νέου σε τεστ κορονοϊού σήμερα Τετάρτη (3/2) τους παίκτες, το προπονητικό team και όλα τα υπόλοιπα μέλη του "staff". Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Σε καραντίνα βρίσκεται ήδη από χθες το μέλος του "staff" των «πρασίνων» που έχει προσβληθεί από κορονοϊό.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρεται:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι στον πρώτο έλεγχο για COVID-19 που διενεργήθηκε χθες εν όψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό ένα μέλος του σταφ διεγνώσθη θετικό στον κορωνοϊό.

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας υποβλήθηκαν σήμερα σε νέα τεστ και τα αποτελέσματά τους ήταν όλα αρνητικά.

Η ομάδα θα συνεχίσει το απόγευμα την προετοιμασία της για την αναμέτρηση της Παρασκευής (5/2) με τον Ολυμπιακό ακολουθώντας το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο.