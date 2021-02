Οικονομία

Κορονοϊός: εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια “πάγωσαν” εν μέσω πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμός στις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές για την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη της πανδημίας.

Περισσότερα από 400.000 δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχουν ενταχθεί στο καθεστώς αναστολής πληρωμής των τοκοχρεολυτικών δόσεων, από τα μέσα Μαρτίου του 2020 έως και τα τέλη Δεκεμβρίου 2020, με το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων δανείων να υπερβαίνει τα 28 δισ. ευρώ.

Ο προβληματισμός των τραπεζών καθώς και των εποπτικών αρχών είναι η επόμενη μέρα μετά τη λήξη της πανδημίας ή με τη λήξη των moratorium πόσα από τα συγκεκριμένα δάνεια θα αρχίσουν να εξυπηρετούνται ξανά, κανονικά και πόσα εξ αυτών θα μεταφερθούν στη δεξαμενή των «κόκκινων» δανείων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ναυτεμπορική».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στην τέταρτη έκθεση προόδου της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δανείων σε 405.473 δάνεια, ύψους 28,42 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020.

Σημειώνεται πως οι αναστολές αυτές δύναται να συνεχιστούν έως τον Μάρτιο του 2021, εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει συμπληρώσει 9 μήνες συνολικής αναστολής πληρωμών, που αφορά μικρή μερίδα του συνόλου των οφειλετών.

Παράλληλα, από τον Ιούλιο 2019 έως και τα τέλη Δεκεμβρίου 2020 ρυθμίστηκαν επιτυχώς 396.621 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 21,17 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αφορούν τις τράπεζες που αποστέλλουν στοιχεία μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, καθώς και από την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

Νόμος Κατσέλη

Αναφορικά, δε, με τον επαναπροσδιορισμό της ημερομηνίας εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη, υποβλήθηκαν 18.154 αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021.

Από αυτές, έχουν ήδη διεκπεραιωθεί 6.267 αιτήσεις από τη γραμματεία των Ειρηνοδικείων και έχουν κοινοποιηθεί στους διαδίκους.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., έως τις 31/1/2021 θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί σωρευτικά 15.811 αιτήσεις (αρχική αίτηση έως 30.06.2015), που σημαίνει ότι οι υποβολές ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Κρατική επιδότηση

Όσον αφορά τη χορήγηση κρατικής επιδότησης δανείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της κύριας κατοικίας, υποβλήθηκαν 7.005 αιτήσεις, μέχρι 31 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων). Από αυτές μόνο στις μισές (56% - 3.945) οι τράπεζες υπέβαλαν προτάσεις ρύθμισης. Και από αυτές αποδεκτές από τους δανειολήπτες έγιναν 2.780. Επιδοτήθηκαν 2.761 (39%) δικαιούχοι, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράμματος ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών υποβλήθηκαν 7.252 αιτήσεις (3.490 επιχειρήσεις, 3.364 ελεύθεροι επαγγελματίες και 398 αγρότες), μέχρι 30 Απριλίου 2020 (που έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων). Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 2.268 (31%) αιτήσεις, δηλαδή οι δανειολήπτες ρύθμισαν επιτυχώς τα χρέη τους.

Πρόγραμμα «Γέφυρα»

Στο μεταξύ, το υπουργείο Οικονομικών προέβη, στις 29 Ιανουαρίου, στην τρίτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «Γέφυρα», όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Οι πληρωμές ανέρχονται συνολικά στα 24,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 110.037 δανείων. Έτσι, συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δύο φάσεις επιδότησης, των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, στους δικαιούχους του προγράμματος «Γέφυρα» ανέρχεται στα 47,9 εκατ. ευρώ.