Κορονοϊός: Ο “χάρτης” της Τετάρτης - “Συναγερμός” για Αττική και Αχαΐα

Ανησυχία για την αύξηση κρουσμάτων σε πολλές πειροχές. Που και πόσες νέες μολύνσεις απο Covid-19 εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Εντείνεται η αγωνία πολιτών και Αρχών λόγω της νέας ανόδου των κρουσμάτων κορονοϊού. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη δεκάδες θανάτους ασθενών με κορονοϊό.

Μεταξύ αυτών, της ανήλικης απο την Θήβα, η μητέρα της οποίας είχε διασωληνωθεί πριν απο μερικά 24ώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, παραμένει υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ.

Την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε 1151 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 1151 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 10 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική, το σύνολο των νέων κρουσμάτων ανέρχεται σε 612, ενώ στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν ακόμη 83 κρούσματα .

"Συναγερμός" έχει σημάνει στις Αρχές και για την Αχαΐα, οπου σήμερα καταγράφηκαν 82 νέα κρούσματα, αλλά και για την Εύβοια, όπου σήμερα διαπιστώθηκαν ακόμη 71 κρούσματα κορονοϊού.

Διψήφιος αριθμός κρουσμάτων καταγράφηκε την Τετάρτη και στις περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Λασιθίου, Μαγνησίας, Πιερίας, Ρεθύμνου και Χαλκιδικής

Η γεωγραφική κατανομή των κρουμσάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

