Ατρόμητος – ΠΑΣ Γιάννινα: “έβρεξε” γκολ στο Περιστέρι

Τρεις φορές σκόραραν οι Ηπειρώτες στα πρώτα 13 λεπτά της αναμέτρησης, πριν ξεκινήσει η αντεπίθεση των γηπεδούχων. Ποια ομάδα πήρε την πρόκριση.

Καταιγιστικός ήταν ο ΠΑΣ Γιάννινα στα πρώτα 13 λεπτά του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, διάστημα στο οποίο κατάφερε να σκοράρει τρεις φορές στη ρεβάνς του 2-2 στους «Ζωσιμάδες» για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας και να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ομάδα των Ιωαννίνων πήρε τελικά τη νίκη με 3-2 και σκόρερ της νικήτριας, που έχασε και άλλες ευκαιρίες να σκοράρει, αναδείχθηκαν οι Νάουμετς (3΄), Μιλιντσεάνου (10΄) και Σάλιακας (13΄), ενώ για την ηττημένη δύο τέρματα σημείωσε ο Κωτσόπουλος (28΄, 81).

Οι προπονητές Νταμίρ Κάναντι και Αργύρης Γιαννίκης παρέταξαν τις ομάδες τους με αρκετές απουσίες βασικών παικτών. αλλά αυτό δεν τις εμπόδισε να προσφέρουν γκολ και πλούσιο θέαμα.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 3ο μόλις λεπτό με τον Νάουμετς, ο οποίος από ωραία κάθετη μεταβίβαση του Παμλίδη σούταρε μέσα από την περιοχή για να «γράψει» το 0-1. Το δεύτερο τέρμα των Ηπειρωτών ήρθε στο 10΄ με τον Μιλιντσεάνου, ο οποίος δέχθηκε νέα πάσα του Παμλίδη στο ύψος του πέναλτι και με σουτ «νίκησε» τον Μανδά.

Τρία λεπτά αργότερα (13΄), το σοκ μεγάλωσε για τους Περιστεριώτες, οι οποίοι δέχθηκαν και τρίτο τέρμα. «Δράστης» τη φορά αυτή ο Σάλιακας που μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του Ατρομήτου έπιασε ένα δυνατό σουτ για να κάνει το 0-3.

Στο 23΄ ο Κάναντι έριξε στον αγώνα τον Κωτσόπουλο στη θέση του Οικονομίδη και πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (28΄) από πάσα του Εντομβόνγι μέσα από την περιοχή γύρισε όμορφα και με σουτ μείωσε σε 3-1.

Στο 34΄ και στο 37΄ ο ΠΑΣ, που συνέχισε να είναι επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις του, έχασε καλές ευκαιρίες να αυξήσει το σκορ με τους Παμλίδη και Νάουμετες, αντίστοιχα.

Ίδιο σκηνικό είχαμε στο παιχνίδι και στο β΄ μέρος, με τον ΠΑΣ να χάνει και πάλι ευκαιρίες, αφού στο 50΄ ο Ελευθεριάδης βγήκε μόνος απέναντι στον Μανδά, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Στο 61΄ μακρινό ωραίο σουτ του Νάουμετς έφυγε δίπλα από το δοκάρι, ενώ δέκα λεπτά αργότερα (71΄) καλή ευκαιρία να σκοράρει έχασε από καλή θέση και ο Μπρέμερ.

Στο 81΄ όμως «χτύπησε» για δεύτερη φορά ο Κωτσόπουλος με όμορφη γυριστή κεφαλιά για να κάνει το 2-3 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Μάλιστα, στο 87΄ ο Κωτσόπουλος έπιασε νέα κεφαλιά, η οποία έφυγε δίπλα από το δοκάρι. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων κεφαλιά του Μάτιτς βρήκε το δοκάρι της εστίας του ΠΑΣ και το 2-3 παρέμεινε έως το τέλος της αναμέτρησης.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες κάρτας: / Μπρέμερ, Πίρσμαν

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναντι): Μανδάς, Γκαλβάο (78΄ Νταβιώτης), Στρούγγης, Κιβρακίδης, Νάτσος (56΄ Σάλομον), Οικονομίδης (23΄ Κωτσόπουλος), Ούμπιδες, Χαρίσης (46΄ Γούτας), Ραμπέγιο (46΄ Μάτιτς), Μουνίθ, Εντομβόνγι.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας, Παντελάκης, Πίρσμαν, Κάργας, Κάστρο, Λιάσος, Νάουμετς, Ελευθεριάδης (58΄ Μπρέμερ), Μιλιντσεάνου (58΄ Καρτάλης), Παμλίδης (84΄ Πανουργιάς).