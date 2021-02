Κοινωνία

Αστυνομία: έκκληση για μάρτυρες σε τροχαίο δυστύχημα

Τυχόν μάρτυρες που θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή ενός μοτοσικλετιστή, αναζητούν οι Αρχές.

Έκκληση σε τυχόν μάρτυρες για τροχαίο που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό μοτοσικλετιστή, απευθύνει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Το δυστύχημα έγινε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας:

Την Τρίτη 2.2.2021 και ώρα 09:20΄, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως (Ηλιουπόλεως) ο.α 54, (50μ. από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ταίναρου, πλησίον Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Τ.Ε.Φ.Α.Α.), περιοχής Δήμου Δάφνης-Υμηττού, δίκυκλη μοτοσικλέτα, χρώματος μαύρου, μάρκας HONDA, μοντέλο ASTREA, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, να επικοινωνήσει με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, στα τηλέφωνα 210-5284209 και 210-5284064.