Life

Πέτρος Φιλιππίδης: εκτάκτως σε νοσοκομείο με πρόβλημα υγείας

Ποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε στον γνωστό ηθοποιό και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Πέτρος Φιλιππίδης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα το απόγευμα της Τετάρτης στην ιδιωτική κλινική «Υγεία».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νωρίτερα είχε υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο.