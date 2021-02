Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας: “εκρηκτική” η κατάσταση στην Αθήνα – Όλα τα νέα μέτρα είναι “στο τραπέζι” (βίντεο)

Ο Καθ. Λοιμωξιολογογίας του ΕΚΠΑ εξέφρασε έντονη ανησυχία για περιοχές της Αττικής, μιλώντας για απότομη έξαρση κρουσμάτων. Τι είπε για τα σχολεία και την αγορά.