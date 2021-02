Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: περίπατο… και με τις “ρεζέρβες”

Οι πρωταθλητές δεν αντιμετώπισαν κανένα αγωνιστικό πρόβλημα και πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, με χαρακτηριστική άνεση.

Με πολύ άνετο τρόπο «σφράγισε» την πρόκρισή του στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ολυμπιακός, καθώς μετά το 3-0 στο πρώτο ματς στο Αγρίνιο, νίκησε με το ίδιο σκορ τον Παναιτωλικό και στη ρεβάνς στο «Γ. Καραϊσκάκης», παίρνοντας το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς, με συνολικό σκορ 6-0. Οι Μασούρας, Κάιπερς και Ανδρούτσος τα γκολ της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνς, που «ξεκούρασε» πολλούς από τους βασικούς του.

Ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού, παρέταξε ενδεκάδα με εννέα αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα του πρωταθλήματος κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, διατηρώντας στο βασικό σχήμα των «ερυθρόλευκων» μόνο τον Μπα και τον Χασάν.

Οι «ρεζέρβες» του Ολυμπιακού πάντως, μπήκαν με μεγάλη διάθεση στον αγώνα και μόλις στο 7’ έφτασαν κοντά στο γκολ, όμως η κεφαλιά του Ραντζέλοβιτς έφυγε λίγο πάνω από το δοκάρι. Στο 9’ ο Χασάν έβγαλε εξαιρετική χαμηλή σέντρα προς τον Μασούρα που με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού του έκανε το 1-0.

Στο 17’ ο Χασάν έστρωσε στον Εμβιλά, που σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι ο Μελίσσας. Στο 30’ οι Πειραιώτες πέτυχαν και δεύτερο γκολ, όταν από κόρνερ του Τιάγκο Σίλβα, ο Κάιπερς έπιασε ωραία κεφαλιά κάνοντας το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός «έριξε» ταχύτητα κι έκανε διαχείριση του ματς, πατώντας πάνω στο προβάδισμά του, ενώ ο Μάρτινς ξεκούρασε κι άλλους παίκτες του, χρησιμοποιώντας προς το τέλος και νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως ο Τάσος Τσέλιος.

Στο 60’ το σουτ του Μάζουρεκ μέσα από την περιοχή δεν απείλησε τον Κρίστινσον που μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 63’ ο Ντρέγκερ έκανε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή κι έδιωξε σε κόρνερ ο Μελίσσας. Στο τελευταίο 20λεπτο έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Αβραάμ Παπαδόπουλος λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό κι ο Μάρτινς πέρασε ως αριστερό στόπερ τον Μπουχαλάκη.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε λίγο την έντασή του στο τελευταίο τέταρτο και στο 81’ έφτασε και σε τρίτο γκολ, με ωραία ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Ανδρούτσου, έπειτα από σέντρα του Ραντζέλοβιτς κι ενστικτώδες γύρισμα του Κάιπερς προς το σημείο του πέναλτι. Στο 87’ ο Ραντζέλοβιτς είχε ακόμη μία καλή στιγμή, όμως το σουτ που δοκίμασε μέσα από την περιοχή πέρασε λίγο άουτ.

Διαιτητής: Ευάγγελος Γρατσάνης (Τρικάλων)

Κίτρινες: Τιάγκο Σίλβα, Χολέμπας - Μάζουρεκ, Αρσούρα

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Κρίστινσον, Ντρέγκερ, Παπαδόπουλος (72’ Μπουχαλάκης), Μπα (62’ Σεμέδο), Χολέμπας, Εμβιλά (46’), Τιάγκο Σίλβα, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας (83’ Τσέλιος), Χασάν (61’ Βαλμπουενά), Κάιπερς.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τρ. Δέλλας): Μελίσσας, Μεντίνα, Κωνσταντόπουλος, Μαλής (88’ Σκιαδάς), Βάντερσον, Αρσούρα, Μάζουρεκ (77’ Αριγίμπι), Ντάλσιο, Ντουάρτε (63’ Τσιγγάρας), Γιάκολις, Βέργος (64’ Αζάντι).