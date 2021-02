Κοινωνία

Κόντος στον ΑΝΤ1: ουδέποτε φιλόλογος και 13χρονος είχαν “επαφή” στην διάρκεια του μαθήματος (βίντεο)

Τι λέει ο συνήγορος της καθηγήτριας που κατηγορείται για αποπλάνηση του μαθητή της β΄ γυμνασίου για όσα ακούγονται αναφορικά με την ερωτική σχέση τους.